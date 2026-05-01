El jove mexicà que s'examinarà del B1 de català: «No soc cap geni dels idiomes, només ho he intentat»

"El català no és només una llengua: és identitat, és història i és la cultura del lloc que t'acull". Aquestes són les paraules de Mario Lara, un jove mexicà que fa només vuit mesos que viu a Catalunya i que ja ha après a parlar un català perfecte. El noi s'ha fet viral per fer un vídeo a les xarxes explicant per què la gent de fora que ve a viure al país hauria d'aprendre la llengua.
"Vull dir una cosa que potser no agradarà a tothom i la vull dir en català", comença dient en el vídeo. Amb un català exemplar, el jove explica que fa vuit mesos que viu a Barcelona i que aquest juny s'examinarà del B1 de la nostra llengua. "I no, no soc cap geni dels idiomes. Simplement, ho he intentat", afegeix.
Segons Lara, és habitual que quan una persona marxa a viure al Brasil o a Portugal, per exemple, aprengui a parlar portuguès. "Per què aquí hauria de ser diferent?", es pregunta. Sovint ha sentit a dir, com a excusa, que hi ha gent que no ho fa perquè "només es parla aquí". "Però és que el català el parlen més de deu milions de persones, més que el danès, el finlandès o el noruec. I pràcticament el mateix que el suec o el grec", respon contundent, "no és cap idioma petit".
No només això, al vídeo, que acumula desenes de milers m'agrada i milers comentaris, Lara es mostra confós i frustrat. "Sincerament, no ho entenc. Hi ha gent que porta anys aquí i no sap dir ni dues paraules", es queixa. "Jo porto menys d'un any i ja entenc que no és només una llengua: és identitat, és història i és la cultura del lloc que t'acull", afegeix.
Alhora, ho compara amb la situació que es viu a Mèxic: "Ens queixem molt quan a Mèxic la gent de fora no vol parlar espanyol i vol que tot sigui en anglès. I ens molesta, però després venim aquí i fem exactament el mateix", rebla. Arribats en aquest punt, dirigint-se a totes les persones estrangeres que venen a viure a Catalunya, afegeix: "Què estàs fent aquí? No cal parlar perfecte, però almenys intenta-ho".
El vídeo de Lara ha rebut milers de comentaris, de catalans i no catalans, que celebren l'actitud del jove i li agraeixen la "sensibilitat" i li donen l'enhorabona. "Vuit mesos i parles de conya", "Per persones com tu, nosaltres ens dediquem a l’ensenyament de la nostra llengua" o "Moltes gràcies per compartir-ho i estimar la meva llengua" són alguns dels missatges que ha rebut.