Menys «brunch» i més «Catalunya real»: les trobades d'expats per aprendre català

Caminar per Barcelona i no sentir català, arribar a una ciutat nova i trobar-te sol. Són dos problemes i dos reptes pendents que un parell de joves catalans s'han proposat resoldre amb Speak Catalan, una plataforma que posa en contacte nouvinguts a Catalunya i voluntaris catalans per divulgar la nostra llengua i cultura a un col·lectiu que acaba d'aterrar al país o que tot just fa un temps que hi viu. La iniciativa ha sorgit de la mà d'Eloi Rodríguez, de l'Hospitalet, i Arnau Torner, d'Igualada, i no ha parat de créixer fins a superar els 5.000 seguidors a Instagram i crear una comunitat que ja aplega centenars de persones.
Tot plegat va començar a partir de l'experiència estudiant màrqueting a l'estranger de l'Eloi i l'Arnau, que van fer molts amics d'arreu del món i van entrar en contacte, també, amb comunitats que organitzaven activitats per a nouvinguts i gent d'Erasmus. "En un principi vam veure que ens era difícil connectar amb les persones del país i llavors vam veure que passava el mateix aquí, amb els qui venen a estudiar o a visitar-nos", recorden.
En tornar a Catalunya van començar moure's en cercles de gent internacional i a organitzar activitats per a estrangers. "A l'estiu fèiem alguna cosa per a turistes i llavors vam pensar que teníem alguna cosa a oferir: som catalans, i podem aportar un idioma propi i excursions més enllà dels llocs típics", diu l'Eloi. Aquest fet els va animar a crear Speak Catalan amb la voluntat de connectar dos mons que conviuen i "ensenyar la Catalunya real" als que acaben d'arribar. "Els nostres amics ens comentaven que els era difícil trobar gent d'aquí i que, de fet, nosaltres érem els únics catalanoparlans que coneixien", expliquen.
La idea es va ajuntar amb la seva inquietud per la defensa del català i per un xoc de cultures que no sempre és fàcil de conciliar. "Es poden fer dues coses: queixar-se per la pèrdua d'ús social del català o passar a l'acció, nosaltres vam escollir la segona", exposa l'Arnau.
Català i amics
Cada setmana aquesta iniciativa fa possible trobades entre expatriats i voluntaris catalans en locals i bars on es conversa lliurement, sempre, en català. Els assistents s'apunten en un enllaç que es comparteix a les xarxes socials, on s'anuncien totes les activitats, i es procura que hi hagi una proporció adequada entre catalans i estrangers. "Fem el pàning, trobem l'espai i ho coordinem perquè hi hagi suficients voluntaris, però que la majoria siguin internacionals", explica l'Eloi. Aleshores, es preparen dinàmiques i jocs per facilitar la interacció i que les persones nouvingudes puguin aprendre i practicar el català en un entorn real i distès.
El castellà i l'anglès, des de l'organització, procuren que siguin inexistents a les trobades i això fa que molts expatriats habituals acabin aprenent el català com a primera llengua local. "Alguns que no saben parlar castellà i troben en el català l'única forma de comunicar-se", afirmen.
D'altra banda, també organitzen sortides per tota Catalunya per mostrar-los el país, els llocs més simbòlics i la cultura popular. La comunitat d'Speak Catalan ja ha visitat la muntanya i el monestir de Montserrat, ha assistit a balls de bastons, ha fet una calçotada o ha mostrat als estrangers la germanor dels castells a la vila de Gràcia. El dia de Sant Jordi, a més, tenen previst muntar una paradeta a Barcelona per vendre roses tots plegats. "Els volem fer entendre que la llengua forma part d'una cultura, i que sense aquesta llengua no podran entendre com es viu aquí", apunten.
Malgrat que els perfils que reben són diversos, bona part dels nouvinguts que s'inscriuen són persones que han vingut a treballar a Barcelona des de l'estranger. "La majoria són persones joves, d'Europa, Nord-amèrica o Sud-Amèrica, que tenen ganes d'aprendre la nostra llengua", explica l'Eloi. Pel que fa als voluntaris, exposen, solen ser persones més grans, apassionades per la llengua i amb ganes de conèixer gent nova.
Per plaer, feina i amor
Les motivacions dels expatriats per aprendre el català són molt diferents, alguns volen aprendre a viure com barcelonins "de tota la vida", d'altres ja tenen una base de llengua i busquen una manera de practicar i, alguns, han entrat en contacte amb el català arran de la feina. "Molts el senten a parlar a la feina si estan en una empresa que hi ha part de gent catalana, d'altres, però, són d'empreses on només es parla anglès o tan sols hi ha persones d'un mateix país", asseguren.
Més enllà d'això, en alguns casos, les persones que s'apunten han descobert el català "per amor", perquè van conèixer una persona catalana i han acabat vivint a Barcelona. També hi ha gent que torna a les arrels o que busca conèixer una part del seu passat a través de la nostra llengua i cultura. "Un exemple n'és un noi nascut a Mèxic que el seu avi era català i que n'havia aprés gràcies a ell", recorden.
Amb aquesta iniciativa l'Eloi i l'Arnau volen mostrar i propiciar una realitat que "sovint no surt als titulars" i que existeix: persones que s'esforcen per aprendre la llengua i integrar-se. "N'hi ha molts més del que la gent s'espera, només els faltava una manera que ho poguessin fer", diu l'Eloi.
Des d'Speak Catalan recorden que no és una plataforma amb ànim de lucre, però que, a vegades, fa pagar una petita quota per pagar els costos del transport, d'algunes activitats o dels locals. De tota manera, volen que Speak Catalan creixi a llarg termini i que arribi en altres sectors, per exemple, amb activitats de "team building" per integrar treballadors estrangers al país i incorporar altres opcions que no siguin només voluntàries que puguin portar el projecte "més lluny".