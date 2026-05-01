Fermín López explica com va aprendre català: «L'intento parlar amb els companys del Barça»

La Masia és un dels emblemes de la catalanor. La residència dels jugadors del planter del Barça serveix per formar-los acadèmicament i com a ciutadans, amb un paper central de la llengua i la cultura catalana. Això fa que estrelles vingudes d'arreu s'adaptin fàcilment i es converteixin en exponents d'aquesta cultura.
És el cas de diversos jugadors del primer equip masculí del club com Gavi i Fermín López, que van arribar de ben petits des de l'Andalusia natal i parlen un català fluid sempre que cal als mitjans de comunicació. Precisament, Fermín ha explicat la seva relació amb la llengua en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
"Intento parlar en català amb els companys, els treballadors del club i els mitjans de comunicació", ha relatat. Quan va arribar al Barça amb 13 anys, recorda, va començar a fer classes de català i avui el parla perfectament. "Al principi, em va costar", admet.
Cal dir que no ha estat sempre així. Els casos de Fermín i Gavi són els casos d'èxit pel que fa a l'aprenentatge del català a la Masia, però n'hi ha altres que es poden titllar de fracassos. El més evident és el de Leo Messi, que no ha fet mai cap entrevista en la llengua de Catalunya i només ha deixat entreveure alguna expressió en les celebracions dels títols.
Els jugadors de la Masia que no parlen en català
També destaca el cas d'Andrés Iniesta, que va intentar-ho en algun moment puntual, però que no va arribar a fer el pas de manera definitiva. La llista és llarga, amb altres noms com els de Mikel Arteta o Giovanni i Jonathan dos Santos, entre altres.