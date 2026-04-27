La llengua catalana, molt present als col·legis privats britànics

En aquest context, molts centres treballen per garantir un equilibri adequat entre els diferents idiomes del currículum. Avui ens centrarem en un d’ells: els col·legis privats britànics, com el Col·legi Britànic a Barcelona.
És innegable que la majoria d’aquestes institucions tenen com a eix principal l’aprenentatge de l’anglès, que acostuma a actuar com a llengua vehicular en gran part de l’activitat acadèmica. Tanmateix, això no implica que el català quedi relegat, ja que forma part del currículum i es treballa de manera continuada al llarg de l’etapa escolar, en compliment de la normativa educativa vigent a Catalunya.
Un exemple representatiu és The British School of Barcelona, reconegut pel seu enfocament internacional i el seu projecte educatiu multilingüe. En centres com BSB Nexus (Castelldefels), l’anglès té un pes predominant, però el català i el castellà també s’integren dins del programa acadèmic.
Participació en activitats de debat i oratòria
La participació en activitats com debats o simulacions internacionals és habitual en aquest tipus de col·legis, ja que contribueix al desenvolupament d’habilitats comunicatives. En aquest sentit, estudiants de The British School of Barcelona han participat en esdeveniments com el Harvard Model Congress Europe, una experiència acadèmica internacional que es desenvolupa en anglès i en què els alumnes poden posar en pràctica les seves competències orals en un context exigent.
Aquest tipus d’iniciatives reflecteixen un bon nivell d’expressió oral en anglès i una formació orientada al pensament crític. No obstant això, convé no extrapolar aquests resultats a tots els àmbits lingüístics ni a la totalitat de l’alumnat, ja que el domini de cada idioma pot variar segons el perfil i la trajectòria de cada estudiant.
Com s’aborda l’aprenentatge del català
Als col·legis privats britànics, el català s’imparteix com a part del currículum oficial i es treballa de manera progressiva. Tot i que l’anglès és l’idioma predominant en moltes assignatures, el català té presència regular en àrees específiques i en el desenvolupament de competències lingüístiques pròpies de l’entorn local.
El nivell que assoleixen els alumnes en català pot ser adequat i funcional, especialment per desenvolupar-se en el context acadèmic i social de Catalunya. Tanmateix, és important matisar que no tots els estudiants arriben a un nivell equivalent al d’un parlant nadiu, ja que això depèn de múltiples factors, com l’ús fora de l’aula o l’entorn familiar.
Un entorn educatiu multilingüe
A més de l’anglès, el català i el castellà, molts d’aquests centres ofereixen la possibilitat d’estudiar altres idiomes estrangers, com el francès o l’alemany. Aquesta oferta forma part de la seva orientació internacional, tot i que el grau de domini que s’assoleix en aquestes llengües addicionals acostuma a ser variable i, en la majoria dels casos, no equiparable al de les llengües principals del currículum.
Preparació acadèmica i projecció futura
Un dels objectius d’aquests centres és preparar els alumnes per a un entorn acadèmic i professional globalitzat. El domini de l’anglès, juntament amb competències en altres llengües, pot facilitar l’accés a estudis superiors internacionals i ampliar oportunitats laborals.
No obstant això, factors com la trajectòria individual, la formació universitària posterior i l’experiència professional continuen sent determinants en l’accés al mercat laboral, més enllà del centre educatiu de procedència.
Ús del català en la comunicació del centre
En el cas de The British School of Barcelona, el català també té presència en els seus canals de comunicació, com el blog corporatiu o les notícies institucionals. Això reflecteix una voluntat de connexió amb l’entorn local i de normalització de l’ús de la llengua en diferents àmbits.
En definitiva, els col·legis privats britànics combinen un enfocament clarament internacional, amb l’anglès com a llengua principal, amb la inclusió del català dins del marc educatiu establert a Catalunya. El resultat és un entorn multilingüe en què els alumnes desenvolupen competències lingüístiques diverses, tot i que amb diferents nivells de profunditat segons cada idioma.