Restablerta la circulació de trens a Pineda de Mar després de l'atropellament d'una persona

La circulació ferroviària s'ha reprès a Pineda de Mar després de veure's interrompuda prop d'una hora arran de l'atropellament d'una persona en un punt de pas no autoritzat. Adif ha informat de la represa després d'avisar que, a causa de l'accident, es podien veure afectats els trens de Rodalies de Catalunya que circulaven entre Maçanet Massanes i el Clot. Segons Renfe, tot i que la circulació està restablerta els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts. S'està treballant en la recuperació de les freqüències i horaris de pas habituals. L'incident ha afectat l'R1 i l'RG1 i, segons Renfe, s'ha produït en un punt de pas que no està autoritzat.\r\n