27 de abril de 2026

Societat

Restablerta l'R1 entre Santa Susanna i Maçanet-Massanes un cop apagat l'incendi proper a les vies

  • Un tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu -

Publicat el 27 d’abril de 2026 a les 16:44
Actualitzat el 27 d’abril de 2026 a les 17:37

La circulació ferroviària a la línia R1 entre les estacions de Santa Susanna i Maçanet-Massanes s'ha restablert cap a tres quarts de cinc de la tarda, després d'haver estat aturada mitja hora a causa d'un incendi proper a les vies. Els Bombers hi han enviat quatre dotacions. Ha cremat vegetació i alguna teulada de les casetes d’hort properes. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre Pineda de Mar i Maçanet mentre ha durat la incidència, però Renfe ha informat que el manté un cop resolta.

