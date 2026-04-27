La circulació ferroviària a la línia R1 entre les estacions de Santa Susanna i Maçanet-Massanes s'ha restablert cap a tres quarts de cinc de la tarda, després d'haver estat aturada mitja hora a causa d'un incendi proper a les vies. Els Bombers hi han enviat quatre dotacions. Ha cremat vegetació i alguna teulada de les casetes d’hort properes. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre Pineda de Mar i Maçanet mentre ha durat la incidència, però Renfe ha informat que el manté un cop resolta.\r\n