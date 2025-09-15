Intervenen 139.000 productes valorats en 26 milions d'euros en operacions contra el top manta a Catalunya

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb altres policies, ha fet 51 operacions contra el top manta en diverses localitats catalanes d'abril a agost, que han acabat amb la intervenció de 139.000 articles falsificats, valorats en més de 26 milions d'euros. També s'han detingut dues persones i hi ha 101 investigats. La majoria de les operacions s'han fet en municipis del litoral, però també en localitats com Lleida, on es va desarticular una xarxa criminal que no només subministrava punts de venda de la Costa Daurada sinó que també exportava a altres països (operació Kermel). Són dades d'un balanç fet aquest dilluns, en què el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, ha advertit a les màfies: "Catalunya no serà un hub de falsificacions".\r\n