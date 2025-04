Investiguen el director de l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron i dos homes més per l'herència de Pere Mir

La jutgessa que instrueix el cas de les fundacions Cellex i Mir Puig investiga els tres executors testamentaris de l’empresari químic i mecenes científic Pere Mir pels presumptes delictes d’administració deslleial i apropiació indeguda. Es tracta de l’oncòleg i director de l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron (VHIO), Josep Tabernero; el president dels patronats de les fundacions, Jordi Segarra; i Juan Francisco Capellas, que tenen la condició d’investigats, tal com ha publicat La Vanguardia i ha pogut confirmar l’ACN.

La jutgessa també va ordenar la detenció de tots tres mentre s’executava l’escorcoll dels seus domicilis, segons avancen el mateix diari i Crònica Global i també ha pogut saber l’ACN. La detenció, però, es va fer mentre durava el registre i posteriorment no van passar a disposició judicial.

Mir va morir sense descendència i, l'any 2023, el Departament de Justícia va obrir una investigació sobre Cellex per determinar si el patrimoni acumulat en vida havia anat a parar íntegrament a la fundació, com establia el testament. Alguns càlculs estipulen que el llegat de Mir arriba als 400 milions d'euros, mentre que d'altres rebaixen l'herència a 40 milions.

L’oncòleg Josep Tabernero és el director de l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron (VHIO), mentre que Jordi Segarra consta com a president dels patronats de les fundacions Cellex i Mir Puig. Aquest dijous, però, va transcendir que l’autoritat judicial havia determinat el cessament dels patrons de les dues fundacions i dels administradors de les societats mercantils. Juntament amb Capellas, són els tres executors testamentaris.

Per mandat judicial, el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha assumit el control de les dues fundacions científiques, mentre que el Jutjat d’Instrucció número 12 de Barcelona les investiga juntament amb quatre empreses que hi són associades, Simex, Mil Veinte, Sociedad Anónima de Intereses i José Pàmies.

Ambdues fundacions van ser creades per Pere Mir, que va morir l’any 2017. L’empresari químic i mecenes científic va crear la Fundació Privada Cellex l’any 2002 i l’entitat ha finançat des d’aleshores projectes com l'Institut de Ciències Fotòniques, el Centre d'Investigació Biomèdica de la Universitat de Barcelona, l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps), el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia o el programa CIMs+Cellex de beques per a alumnes de batxillerat, especialitzat en ciències i matemàtiques.