Irídia va judicialitzar 53 casos de violència institucional el 2025

Un total de 266 persones es van adreçar al Servei d'Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) d'Irídia el 2025 per rebre informació i denunciar presumptes vulneracions de drets humans, la xifra més alta des del 2019 i la segona més alta en els 10 anys d'història del servei. Irídia ha litigat 53 casos durant el 2025, cinc dels quals són nous i la resta s'arrosseguen d'anys anteriors. D'aquests, en 21 s’hi ha identificat un component de racisme (39,6%), en 2 discriminació LGTBI-fòbica i en un discriminació per raó de gènere. Per això, l'entitat demana a les autoritats públiques la fi de les identificacions per perfil ètnic i un control més gran de les actuacions de funcionaris davant la ciutadania.\r\n