Iryo suprimeix dos trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid

L'operador d'alta velocitat Iryo ha suprimit dos trens d'alta velocitat, un per sentit, entre Barcelona i Madrid a conseqüència dels treballs de diagnòstic i manteniment de la infraestructura ferroviària. Així ho ha anunciat aquest dimarts en un comunicat compartit a les xarxes socials on també s'informava els viatgers d'increments aproximats de 25 minuts per trajecte i de canvis a l'oferta comercial prevista. L'empresa ha anunciat un pla alternatiu de transport en coordinació amb Adif que estarà en vigor entre dijous 5 de febrer i el dissabte 7, tot i que la situació s'adaptarà a l'evolució dels treballs de manteniment. Els trens suprimits sortien de Barcelona a les 8:45 hores i de Madrid a les 16:37 hores. Els viatgers afectats pel pla alternatiu poden sol·licitar un canvi o una cancel·lació del bitllet com ha explicat la companyia. El pla també implica la modificació dels horaris de trens d'alta velocitat de Iryo.\r\n