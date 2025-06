Els joves i la violència de gènere: un 23% dels homes i un 13% de les dones la neguen

Els joves espanyols són més negacionistes amb la violència de gènere i creuen menys en el feminisme que fa cinc anys. Són les principals conclusions de l'informe Joventut a Espanya 2024 del Ministeri de Joventut i Infància, que la ministra Sira Rego ha presentat avui. L'informe analitza les conductes entre les persones que actualment tenen entre 15 i 29 anys.

El negacionisme de la violència de gènere ha augmentat tant entre les dones joves - d'un 5,7% el 2019 a un 13,2% el 2023 - com en el cas dels homes joves - d'un 11,9% el 2019 a un 23,1% el 2023-. El 2019 un 82,5% afirmaven estar molt o força d'acord amb l'afirmació que la violència de gènere és un dels problemes socials més rellevants, mentre que el 2023 aquesta afirmació és sostinguda pel 65% dels joves.

El 2019 el 64% de joves presentaven un alt grau d'identificació amb el feminisme, mentre que el 2023 aquest suport al feminisme s'ha reduït al 54% i, en relació amb la igualtat de gènere, ha passat del 74% al 62%. El mateix passa amb la preocupació per la violència de gènere.

"Hi ha hagut un retrocés pel que fa a la percepció tant del feminisme com les polítiques d'igualtat, és un problema i hi hem de treballar”, ha reconegut la ministra Rego en declaracions als mitjans, però ha demanat "la corresponsabilitat de totes les institucions públiques, a tots els nivells de govern, per construir un país que no margini la joventut, sinó que la situï al centre".

Interès creixent en la política

L'informe també recull que l'interès per la política per part de la joventut ha augmentat del 16% el 1988 al 24,2% el 2023. Tot i un descens en la confiança envers les institucions, els joves consideren que votar, respectar les lleis, no evadir impostos i mantenir-se informat són pilars d'una bona ciutadania.

Entre les conclusions de la investigació, destaca el descens en 1,3 milions del nombre de persones joves a Espanya en els darrers 40 anys, cosa que ha suposat que el seu pes a la població hagi disminuït del 23,7% al 15,9%. Els temes que preocupen més als joves són la situació econòmica, l'accés a la feina, l'habitatge, la qualitat de l'educació i la salut mental. A més, continuen mostrant el suport al matrimoni igualitari o l'eutanàsia.

L'habitatge, principal problema

Els joves han destacat l'habitatge com una de les seves principals problemàtiques i les dades ho corroboren. El 56,6% de les llars joves estan en règim de lloguer, davant del 19,3% del conjunt de la població. El 30,7% no pot afrontar despeses imprevistes i el 10,5% no pot mantenir casa seva a una temperatura adequada.

Tot i això, l'informe revela que el percentatge de joves que viuen amb la família ha baixat del 75,5% l'any 2000 al 60,5% el 2023. La ministra Rego ha demanat a les comunitats autònomes "compromís per desplegar una agenda potent en matèria d'habitatge".