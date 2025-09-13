La Comissió Europea veu «urgent» posar en marxa una regulació del lloguer de temporada

El comissari d’Energia i Habitatge, Dan Jørgensen, admet que la crisi de l’habitatge “requereix una acció urgent” i intensificarà els esforços per abordar-la. En una trobada amb mitjans aquesta setmana a Estrasburg a la qual va assistir l'ACN, Jørgensen va assegurar que començarà a treballar en la proposta per regular el lloguer de temporada que va anunciar el dimecres la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en el discurs sobre l’estat de la Unió Europea. El socialista danès també accelerarà l’elaboració del Pla Europeu d’Habitatge d’Assequible per presentar-lo abans de finals d’any.
“Els habitants de les nostres ciutats i illes més boniques pateixen un preu desorbitat. Això és inacceptable”, afirma el responsable de polítiques d’habitatge, una cartera de nova creació aquesta legislatura.
Malgrat les reticències inicials a regular els lloguers de curta durada, Brussel·les ha acabat cedint a les reclamacions de les ciutats europees, liderades per l’alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni.
La capital catalana, juntament amb Roma, Budapest, Atenes, París o Varsòvia, batalla contra la manca de pisos assequibles, que no només afecta els col·lectius més vulnerables, també a amplis sectors de la societat. “Infermers, professors i bombers no es poden permetre viure allà on treballen. Els estudiants abandonen perquè no poden pagar el lloguer i els joves retarden la formació d’una família”, admetia Von der Leyen aquesta setmana en la primera rendició de comptes davant l’Eurocambra del seu segon mandat.
Una “revisió radical” de la política d’habitatge
En un gest cap als socis socialdemòcrates, Von der Leyen va prometre fer “un esforç europeu” per aconseguir que “habitatge sigui més assequible” amb polítiques i mesures “ancorades en les realitats locals”. La conservadora alemanya vol fer una “revisió radical” de la manera com s’aborda aquest problema a nivell europeu perquè és “més que una crisi d’habitatge”, és “una crisi social”.
Què ha fet Brussel·les fins ara?
En el seu segon executiu l’alemanya ha creat una nova divisió sobre habitatge. La Unió Europea té competències limitades en aquesta matèria, però l’abast de la crisi ha provocat crides a una intervenció des de Brussel·les.
Partint gairebé de zero, el nou comissari d’Energia i Habitatge, el socialista danès Dan Jørgensen, va posar en marxa a principis d’any un equip per començar a dissenyar les polítiques europees d’habitatge. Els primers mesos s’han dedicat sobretot a analitzar el mercat i escoltar els diversos actors implicats: ajuntaments, llogaters, propietaris, immobiliàries i inversors.
A més, la Comissió Europea ha desplegat un primer pla de xoc amb tres mesures que espera aplicar aquest any: la duplicació dels fons de cohesió disponibles, la flexibilització de les regles sobre ajudes d'estat per facilitar que els estats puguin finançar la construcció d'habitatges i la creació una "plataforma europea d'inversió" en habitatge amb el Banc Europeu d'Inversions. És a dir, més finançament públic i promoció d’inversions privades al sector immobiliari amb un focus especial en l’habitatge social.
La CE opta per regular el mercat
Ajuntaments com el de Barcelona, però, reclamen a Brussel·les que vagi més enllà i que intervingui el mercat regulant el lloguer de temporada. El danès ja es va obrir a finals de març a fer canvis legislatius, però va mostrar algunes reticències, preocupat per les ciutats que volen obtenir els "beneficis" dels lloguers de temporada per atraure més turistes.
La presidenta del comitè especial sobre Habitatge del Parlament Europeu, la socialdemòcrata Irene Tinagli, també va demanar a Brussel·les que tingui en compte la diferent pressió turística a les ciutats europees: "Hi ha barris que no poden aguantar més (turisme), i d'altres per als quals el lloguer de temporada pot comportar una revitalització".
Finalment, Von der Leyen ha cedit a les demandes d’alcaldes, llogaters i grups polítics de centreesquerra anunciant l’elaboració d’una proposa legislativa per regular el lloguer de temporada a la UE. “Alguns deien que no hi ha competències per això i avui ha quedat demostrat que la Unió Europea, també en l'habitatge, pot fer-se càrrec dels problemes que pateixen els europeus”, celebrava dimecres l’eurodiputat del PSC Javi López en declaracions a l’ACN.
Com a única institució amb poder d’iniciativa legislativa a la UE, la Comissió Europea haurà de posar sobre la taula una proposta de regulació que després haurà de ser negociada i validada pel Consell de la UE i el Parlament Europeu. Per tant, és una mesura que pot trigar mesos, inclús més d’un any.
Pla Europeu d’Habitatge Assequible
En paral·lel a les mesures per la crisi, Brussel·les està elaborant una estratègia més a mitjà termini. Von der Leyen va assegurar que l'objectiu de la Comissió Europea és presentar el "Pla Europeu d'Habitatge Assequible" aquest mateix any i, alhora, convocar una cimera europea per tractar sobre la crisi que travessa tota la UE i garantir que la qüestió "es manté" com a prioritat en l'agenda europea.
Jørgensen vol tenir en compte l’opinió de l’Eurocambra, que encara està analitzant la qüestió. El comitè especial per l’Habitatge està fent diverses missions a capitals europees per estudiar la crisi i es preveu que l'esborrany de l'informe, que elaborarà l'eurodiputat del PP Borja Giménez, es presenti al setembre.