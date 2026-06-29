La concertada alerta de l'impacte de la reducció de ràtios en llars d'infants: 16.000 places menys

Les entitats que representen l’escola concertada adverteixen que la reducció de ràtios a l’etapa 0-3 que proposa comportarà la pèrdua de 16.228 places a les llars d’infants privades de Catalunya. Així ho fixaria el reial decret que s'està elaborant, el qual, de moment, es troba en fase d'esborrany. Per a aquestes entitats, la situació “posa en risc” la sostenibilitat de les 570 llars d’infants privades que es veurien afectades per la nova normativa i a més, des del seu punt de vista, “limita” la llibertat d’elecció de les famílies.\r\n\r\nEn un comunicat, el sector avisa que no és viable aplicar aquesta reducció sense un finançament públic ajustat que compensi la disminució d’ingressos derivada de les quotes que es deixaran de percebre perquè no afecti les famílies. Davant d’aquest escenari, el sector reclama un model de finançament que permeti garantir la continuïtat del servei i preservar l’oferta educativa existent.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nCondicionar els recursos a la complexitat: la recepta d'Equitat.org per revertir la crisi a l'escola Gerard Mira\r\n\r\n