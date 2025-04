La Guàrdia Civil incompleix el seu propi règim disciplinari amb el català

La discriminació lingüística de la Guàrdia Civil incompleix el propi règim disciplinari del cos policial. Ahir es va saber que un jove va rebre en fins a dues ocasions la negativa de la Guàrdia Civil a atendre una denúncia per fer-ho en català. Doncs bé, aquest comportament es considera "falta molt greu" al règim disciplinari de la Guàrdia Civil al BOE.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) té una llei dedicada al règim disciplinari de la Guàrdia Civil. A l'article 7.4 es descriu com a "falta molt greu" tota "conducta discriminatòria per raó de llengua en l'exercici de les seves funcions".

Altres faltes considerades discriminatòries són a raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, orientació sexual, sexe, opinió o lloc de naixement.

El cas mencionat va succeir a Búger (Mallorca) durant una festa de la qual el jove va ser expulsat. Si bé ell va admetre que la decisió era correcta i es disposava a fer-ho a voluntat pròpia, el personal de seguretat va agafar-lo de males maneres mentre ell intentava dialogar i rebia com a resposta "a mi parla'm en castellà".

Els agents de la Guàrdia Civil no volien recollir la denúncia: "Em van dir que no recollirien cap denúncia en català, ja que no l'entenien i que no em podien ajudar si no canviava de llengua", assegura el jove. La víctima ha presentat una denúncia davant l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics i la Direcció General de Consum.