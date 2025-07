Mal dia per anar a la platja. Protecció Civil de la Generalitat ha informat que hi ha una vintena de platges amb bandera vermella per mala qualitat de l'aigua, especialment arran de les últimes pluges d'aquest dilluns a primera hora. En paral·lel, també hi ha al voltant de 150 platges amb bandera groga pels mateixos motius, fet que complica el bany a bona part del litoral català.

Les vint platges amb bandera vermella

Costa Brava

Platja del Cortal de la Devesa (Sant Pere Pescador).

(Sant Pere Pescador). Platja del Riuet (l'Escala).

(l'Escala). Platja del Racó (Begur).

Maresme

Platja de Bella Mar (Premià de Mar).

(Premià de Mar). Platja del Pla de l'Os (Premià de Mar).

(Premià de Mar). Platja de les Barques (Montgat).

(Montgat). Platja de les Roques (Montgat).

Barcelonès

Platja de la Marina (Badalona).

(Badalona). Platja de la Barca Maria (Badalona).

Maria (Badalona). Platja del Cristall (Badalona).

(Badalona). Platja del Pont d'en Botifarreta (Badalona).

(Badalona). Platja dels Patins de Vela (Badalona).

(Badalona). Platja de l'Estació (Badalona).

(Badalona). Platja del Pont d'en Petroli (Badalona).

(Badalona). Platja del Coco (Badalona).

(Badalona). Platja del Litoral (Sant Adrià de Besòs).

(Sant Adrià de Besòs). Platja del Fòrum (Barcelona).

Garraf

Platja Llarga (Cubelles).

(Cubelles). Platja de la Mota de Sant Pere (Cubelles).

Cal remarcar que les tres banderes vermelles a la Costa Brava es produeixen per mal onatge i fortes ratxes de vent. Per altra banda, la majoria de platges del Maresme i del Barcelonès prohibeixen el bany per l'estat de l'aigua, fins i tot amb l'avís de presència d'animals morts arran de les últimes pluges.

🚩 Bandera vermella en una vintena de platges del país per mala qualitat de l'aigua i meteorologia, especialment al Barcelonès i al Maresme



❌ Prohibit el bany



🟡 Més de 150 platges arreu del litoral amb bandera groga



🏖️ Consulteu el visor:https://t.co/dVIRbbbyLT#BanySegur pic.twitter.com/wG0TZJzRa8 — Protecció civil (@emergenciescat) July 28, 2025

Bandera groga a 150 platges

En paral·lel, hi ha 151 platges amb bandera groga en què cal especial precaució en el bany. La majoria estan situades a la Costa Brava i a la Costa Daurada amb el mal onatge i les fortes ratxes de vent com a principal inconvenient. A hores d'ara només resten una cinquantena de platges amb bandera verda.