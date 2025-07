Pisos petits però més ràpids: així és el recurs de Barcelona per sumar nou habitatge social

A Barcelona pot passar que passegis per un solar sense cap edificació a principis de mes i, abans d'arribar a l'equador del mateix mes, tornis a caminar pels mateixos carrers i hi trobis un edifici de nou plantes ja enllestit. La fita té un truc: són pisos que han estat construïts en una fàbrica i que arriben gairebé preparats per ser acoblats al lloc. És una de les estratègies que l'Ajuntament fa temps que té en marxa, i ara se n'ha desplegat una promoció al barri de la Bordeta (Sants-Montjuïc). "Barcelona aixeca en només 10 dies un bloc de 40 habitatges públics amb construcció industrialitzada modular", anuncia el consistori en un comunicat.

Ara bé, encara caldrà esperar "fins a finals de 2026" per fer l'entrega de claus. L'operació immobiliària pública no s'acaba amb la irrupció dels propis pisos, després cal preparar-hi els subministraments, fer-ne totes les instal·lacions, enllestir les façanes i engegar totes les bases del sorteig que acabarà determinant qui hi entra a viure, detallen fonts municipals.

Els pisos, que tindran preu de lloguer social, són petits: tenen entre 40 i 48 metres quadrats cadascun d'ells, si bé després cal sumar-los-hi una terrassa -o bé de 9 metres quadrats, o bé de 23 metres quadrats- que s'afegeix a l'espai interior privat. La idea és destinar-los a dos col·lectius específics que formen part dels aspirants a l'habitatge de protecció oficial: joves i famílies monomarentals, expliquen des de l'Ajuntament.

En aquest cas concret, els pisos a la fàbrica ja es preparen "acondicionats i equipats amb mobiliari de cuina i bany, finestres i instal·lacions". A banda, l'edifici comptarà amb un equipament, sales polivalents i també una planta dedicada a un espai comú afegit: hi haurà menjador amb cuina, bugaderia i terrassa.

Tot el procés va engegar-se el març d'aquest any, quan es va fer l'encàrrec a fàbrica. En només quatre mesos ja han estat construïts, traslladats i instal·lats els mòduls que es convertiran en pisos públics. Ara, per contra, comença la part més llarga de la promoció, rematar els aspectes tècnics i ajustar-se als ritmes administratius per adjudicar-los.

Des de l'Ajuntament es reivindica que aquest mètode permet accelerar ritmes i reduir "gairebé a la meitat" el temps que trigaria, de mitjana, una promoció de pisos nous, entre que es comença la construcció i s'acaba entrant-hi a viure. A més, se subratlla que s'estalvien les escenes perilloses per als operaris del món de l'obra. "S'evita treballar en alçada" i es treballa "amb una major capacitat de reduir riscos laborals".

Amb això, el govern de Jaume Collboni reivindica l'impuls d'aquest sistema de creació de nou habitatge social, en un moment en què l'accés a una llar és la principal preocupació dels barcelonins i els recursos municipals estan al límit. Els càlculs actuals és que la ciutat tingui 421 habitatges industrialitzats en total, properament. Tot plegat dona continuïtat a la idea dels APROP, que serveixen d'allotjament transitori per a col·lectius amb complicacions habitacionals.