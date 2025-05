La Intersindical dona suport al Pacte Nacional per la Llengua però en vigilarà l'aplicació

La Intersindical ha acordat donar suport al Pacte Nacional per la Llengua, ja que posa el català com a prioritat de país i considera primordial el consens del seu ús com a columna vertebral dels Països Catalans. El sindicat independentista valida el diagnòstic sobre la llengua i qualifica el pacte com un encert. Tot i això, considera insuficient la dotació pressupostària per la recuperació de la salut del català en el món laboral, però confia que l'administració, els sindicats i la patronal es comprometran perquè la llengua sigui vehicular en el treball mitjançant cursos gratuïts dins l'horari laboral, entre altres. La Intersindical en farà un seguiment exhaustiu i fa una crida a defensar sense complexos l'ús del català a tot arreu.