La NASA confirma El Niño mentre Europa bat rècords de calor de juny

La NOAA va declarar l'11 de juny l'arribada d'El Niño al Pacífic tropical. La temperatura de la superfície del mar al Pacífic equatorial central i oriental ha superat la mitjana en almenys 0,5 °C durant diversos mesos seguits, segons l'agència nord-americana, que situa en un 63% la probabilitat que l'episodi arribi a la categoria de "molt fort" abans de finals d'any.
L'anunci ha arribat enmig d'una onada de calor sense precedents al continent. El temps dels darrers dies ha posat França, el Regne Unit, Espanya i Portugal sota avisos vermells. La Météo-France ha xifrat en més de 50 les víctimes mortals relacionades amb l'episodi i el primer ministre Sébastien Lecornu ha activat el nivell 3 del pla ORSAN, que reforça les plantilles hospitalàries.
Les observacions per satèl·lit havien anticipat la declaració. La NASA ha difós imatges captades el 8 de juny pel Sentinel-6 Michael Freilich, on apareixen anomalies positives d'altura del mar al llarg de l'equador. Com que l'aigua s'expandeix quan s'escalfa, l'elevació del nivell és un indicador directe que la calor s'acumula sota la superfície.
Severine Fournier, investigadora del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ha apuntat que les condicions del Pacífic occidental el 8 de juny s'assemblaven a les del mateix moment de 1997, l'any d'un dels Niño més intensos coneguts. L'escalfament del Pacífic oriental va una mica per darrere, però, i caldran més setmanes per saber si l'episodi acabarà igualant aquell rècord.
Les agències europees també han documentat dades excepcionals aquesta setmana. El Met Office britànic ha confirmat un nou rècord absolut de juny per al Regne Unit, amb 36,1 °C a Gosport dimecres i 36,4 °C dijous, per damunt dels 35,6 °C que es mantenien des de 1976. AEMET Cantàbria ha registrat 43,7 °C a Tama, a la comarca de Liébana, com a nou rècord absolut per a la regió.
L'episodi europeu no és, però, una conseqüència directa del Niño que tot just s'inicia. Els models meteorològics apunten a un domo de calor en bloqueig omega que des del 17 de juny ha atrapat aire saharià sobre la península Ibèrica i França. El Niño influeix sobre la circulació atmosfèrica global amb mesos de retard i el seu impacte més marcat sol arribar a la tardor i l'hivern. La superposició dels dos fenòmens fa que els pronòstics dels mesos vinents siguin més incerts del que és habitual.