Detenen un home que ha apunyalat la mare a Sitges i ha fugit al mar

Un home ha atacat la seva mare amb un ganivet a Sitges i ha fugit al mar aquest divendres, segons ha avançat la periodista Anna Punsí a través d'X i ha confirmat Nació. L'home, amb un trastorn mental segons han explicat Mossos d'Esquadra, ha apunyalat la víctima i ha sortit de casa armat en direcció a l'aigua, on ha acabat sent detingut després d'una llarga persecució en vaixell.
Ha arribat fins a la platja de Sant Sebastià i, en aquell punt, una patrulla dels Mossos ha intentat interceptar-lo, però l’individu s’hi ha enfrontat de manera violenta. "És agressiu i no vol col·laborar", ha destacat el cos policial a Nació en aquell moment.
Els agents han fet ús d’una pistola elèctrica tipus Taser per intentar reduir-lo, però l'home ha fugit i s’ha endinsat al mar nedant. Davant d’aquesta situació, els agents han acordonat la zona de platja i han ordenat als banyistes que en sortissin per seguretat.
L'home ha arribat nedant fins al passeig de la Ribera, on efectius de Salvament Marítim han intervingut des de l’aigua i li han llançat un salvavides perquè pogués abandonar el mar, però en un primer moment s’ha resistit a sortir. Finalment, ha acabat cedint i ha agafat el flotador salvavides, mentre que la policia ha mantingut en tot moment el control visual de la seva posició des de la costa. La víctima de l’agressió, la mare de l’home, ha resultat ferida i ha estat atesa pels serveis d’emergències del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) i traslladada a l'hospital, segons han confirmat Mossos.