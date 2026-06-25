Tito Álvarez escapa per poc d'un hotel esfondrat a Veneçuela: «He tornat a néixer»

El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, s'ha escapat per poc dels terratrèmols simultanis de magnitud 7,2 i 7,5 que han sacsejat Veneçuela aquest dijous a la matinada. Segons ha explicat ell mateix a través d'uns missatges, Álvarez es va lliurar de patir-ne les conseqüències "per deu hores". En aquests moments, es troba a l'illa Margarida, on viu des del febrer i on assegura que hi ha molta "confusió" i "preocupació".
Álvarez va marxar fa uns mesos a viure al Carib després d'enamorar-se d'una jove veneçolana i a qui va demanar matrimoni enmig d'un centre comercial. El portaveu d'Élite Taxi ha explicat que, tot just deu hores abans que el terratrèmol sacsegés Veneçuela, ell era en un hotel dels que es va esfondrar. Concretament, es va allotjar a l'establiment durant una nit per agafar a les 8 del matí un avió fins a l'illa Margarida. "Per ben poques hores em vaig salvar que m'enganxés allí", ha afegit.
"Ara mateix estic bé, però amb una grip bastant forta", ha explicat Álvarez. "Aquí, a Margarida, molta gent està preocupada pels seus familiars i hi ha por davant la possibilitat d'un tsunami. Les alertes estan al màxim i hi ha molta incertesa amb aquest tema, però, de moment, està tot bé", ha puntualitzat.
Després de l'incident, Álvarez assegura que se sent "com si hagués tornat a néixer". "L'hotel on vaig fer nit ahir ja no existeix, s'ha esfondrat sencer. Estic veient vídeos de com s'esfondrava l'aeroport i, fa unes hores, jo estava esperant el meu vol just on surten les imatges, quina puta desgràcia", ha lamentat.
Amb tot, el portaveu d'Élite Taxi ha agraït la preocupació dels seguidors i mitjans de comunicació. "No sé com m'ho faig, però tinc el do d'estar sempre enmig dels putos lios", ha escrit. Álvarez, però, ha dit que anirà informant sobre la situació sempre que pugui, ja que la connexió a internet és dèbil.
Doble terratrèmol de magnitud 7,2 i 7,5
Concretament, aquesta matinada dos terratrèmols gairebé simultanis de magnitud 7,2 i 7,5 -per ordre d'inici- amb epicentre al nord de Veneçuela han sacsejat el país i han provocat l'esfondrament de diversos edificis a Caracas i altres ciutats, amb més danys materials molt importants. El govern veneçolà ha declarat l'estat d'emergència i el president dels Estats Units, Donald Trump, ha parlat d'un "nombre devastador de morts" i ha garantit l'enviament d'ajuda humanitària.