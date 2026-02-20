La nova vida de Tito Álvarez al Carib: «És una terra d'oportunitats»

Alberto Álvarez, més conegut com a Tito, tindrà una nova vida allunyada de la representació dels taxistes i de Barcelona. Segons indiquen les seves últimes passes, la seva intenció és instal·lar-se a Veneçuela, en mig del Carib. El portaveu d'Élite Taxi és propietari d'un petit apartament a l'illa Margarida, i aquest cap de setmana va demanar matrimoni a una jove veneçolana enmig d'un centre comercial, segons explica La Vanguardia.
El reconegut mitjà relata que Tito Álvarez ha publicat imatges al seu compte d'Instagram -el qual és privat- on es veu el moment en què fa la petició de mà i algunes imatges de la seva nova vida a Veneçuela. "Va ser amor a primera vista. Esperem casar-nos aquí a l'agost perquè hi pugui venir tothom. A Veneçuela he descobert una terra de gent bona on vull viure. Aquí sempre somriuen", explica Tito a periodistes de La Vanguardia.
Tot i assegurar que viurà en un dels països protagonistes de l'inici de 2026, també garanteix que abans tornarà a Barcelona per assegurar-se que el Parlament aprova la nova llei del taxi, coneguda com la llei de Tito. Una regularització que busca eliminar del sector la competència de les grans aplicacions com Uber, Cabify i Bolt, i convertir d'aquesta manera Barcelona en una ciutat diferent de la resta del món.
Un adeu que s'acosta
"És ara o mai. Acabaré el que vaig començar. Suposo que això em portarà un any. Jo ja els he dit als membres de la Junta d'Élite Taxi que han d'anar preparant-se, que aniré fent passes al costat... perquè aniré a viure a Margarida. És una terra d'oportunitats", relata Luis Benvenuty amb paraules de Tito Álvarez.
En aquest sentit, cal recordar que a l'estiu va alertar que necessitava desconnectar, "que aquest pas se li aniria el cap", ja que feia més de 10 anys que no marxava de vacances, per això va decidir passar un mes a Veneçuela. A finals de 2025 va tornar-hi a través de Colòmbia per saltar-se les restriccions imposades pels EUA a Veneçuela. Per altra banda, cal recordar que no és la primera vegada que Tito assenyala que la seva retirada està més a prop que lluny, però mai abans ho havia fet després de rebre el "sí, vull" de la seva futura dona.