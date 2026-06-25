Els nous catalanoparlants es graduen a Pedralbes: «No ens canvieu de llengua»

Un públic ben vestit -alguns fins i tot es podria dir que de gala- i amb molts ventalls per suportar la calor ha participat aquest dijous en una mena de graduació lingüística. Ha estat en l'acte de cloenda del curs 2025-2026 del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) celebrat al Palau de Pedralbes que ha aplegat algunes de les persones que han fet un curs per millorar els seus coneixements del català. La majoria d'ells vinguts de fora de Catalunya però que, malgrat compartir el castellà com a llengua materna, parlaven entre ells en català perquè és la llengua en la qual s'havien conegut a classe. Sota la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, el missatge d'alguns dels nous catalanoparlants ha estat molt clar i dirigit cap als catalans "de casa": "Si us plau, no ens canvieu mai de llengua".
L'acte ha comptat amb quatre testimonis que han fet cursos al Consorci durant aquest curs. Des de Xile a Bangladesh passant per la Xina o el Marroc, tots ells han explicat la seva experiència. Però tots han coincidit en la idea que saber la llengua és essencial per entendre en quina comunitat s'està vivint. "M'he adonat de la peculiaritat del poble català", apuntava un dels compareixents. Tots ells han coincidit amb una petició molt clara: "Que els catalanoparlants no ens canviïn mai la llengua". Una idea que exemplificava una dels testimonis amb una frase feta: "Bon vent i barca nova" és la frase feta que fa servir quan va a una botiga i li diuen que no l'atenen en català. "De mica en mica s'omple la pica" era una altra frase feta que una altra compareixent plantejava sobre com s'havia d'aprendre la llengua.
Aprendre el català, antídot contra l'odi
Illa i Vila també han comparegut davant dels "graduats" i han coincidit a presentar l'aprenentatge de la llengua com a un antídot contra els discursos d'odi que profereixen especialment l'extrema dreta. El conseller de Política Lingüística ha recordat que arreu del món es viuen temps convulsos en què hi ha qui aprofita per sembrar la confrontació, però ha considerat que la llengua és una oportunitat perquè la concòrdia passi per sobre de l'odi. El president de la Generalitat s'ha afegit a aquest plantejament en considerar que les llengües "no són barreres ni fronteres" sinó un pont de connexió, en aquest cas per ajudar a entendre la societat catalana. "Les identitats no són excloents, i ser part de la identitat catalana no implica renunciar a cap altra identitat", ha considerat Illa.
Vila ha celebrat que el públic present, amb una oferta de 148.000 places, hagi fet el pas endavant d'aprendre català. "Tens tantes vides com llengües saps parlar" és una de les frases que han mencionat tant el conseller com el president de la Generalitat per reivindicar el valor d'aprendre català. Darrere hi ha molts motius, un d'ells té a veure amb el món laboral, tal com explicaven els quatre testimonis, però també ho projectaven com una manera d'adaptar-se i entrar plenament a la societat catalana. Fins i tot, recordava Vila, aprendre diferents llengües és positiu a l'hora de prevenir malalties degeneratives. Més enllà d'això, el conseller ha agraït el pas d'aprendre la llengua, valorant que implica esforços i sacrificis, i ha instat els nous catalanoparlants a perdre la por i continuar parlant el català quan surtin de classe.
El conseller de Política Lingüística, però, també ha tingut un missatge per als catalanoparlants d'arrel perquè contribueixin a l'ús social del català. "Hem de reconèixer aquest esforç; tenim tendència a canviar de llengua i, encara que no ho fem per mala fe, no ajuda a aprendre català", ha advertit Vila. El conseller ha fet una crida a aprofitar l'"oportunitat magnífica" de crear "vincles i lligams" amb els nouvinguts que aprenen la llengua i ha instat a "donar-los la mà" per poder participar del "ball inacabable de les llengües". "La millor manera de guanyar-se la confiança dels catalans és parlar el català; cada vegada que us expresseu en català es desfan tòpics", ha conclòs Vila, ara referint-se als graduats en l'actual curs del Consorci, alguns d'ells que acabaven de rebre les notes aquest mateix dijous.
Al seu torn, Illa ha agraït el compromís dels estudiants per haver après el català, que ha considerat el "símbol més clar" del país. "El català ens uneix, no és de ningú i és de tots, al parlar-lo, enriquiu i feu millor la cultura catalana", ha celebrat el president de la Generalitat. L'acte, encara amb el sol i la calor ben presents, ha tancat amb un concert posterior de Kelly Isaiah. A la sortida del Palau de Pedralbes, una totebag de regal per als nous catalanoparlants amb una llibreta que diu "Quan parles fas màgia" i una sèrie d'adhesius amb frases fetes en català. Perquè els petits detalls també es fomenta l'ús del català, però la prioritat ha de ser que les 148.000 places de català ofertes aquest any es mantinguin i creixin per salvar la llengua.