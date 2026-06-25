El Congrés aprova la llei per castigar les teràpies de conversió amb penes d'inhabilitació i presó

El ple del Congrés ha aprovat aquest dijous, 25 de juny, la llei per modificar el Codi Penal i castigar amb penes de presó i inhabilitació les conegudes com a teràpies de conversió, dirigides a eliminar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual i l'expressió de gènere. El tràmit ha sortit endavant amb 178 vots a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, Podem i BNG), 32 en contra (Vox) i 138 abstencions (PP i UPN).
El text, que continuarà ara la seva tramitació parlamentària al Senat, busca castigar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys qui apliqui o practiqui sobre una persona aquests procediments, fins i tot amb el seu consentiment o el del seu representant legal. El dictamen recull penes pels actes, mètodes, programes, tècniques o procediments “d’aversió o conversió”, siguin psicològics, físics, farmacològics o de qualsevol altra naturalesa, destinats a “modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual, la seva identitat sexual o la seva expressió de gènere”.
La proposta parteix del PSOE i vol elevar la resposta punitiva a les pseudoteràpies que ataquen el col·lectiu LGTBI perquè són una forma "d’atac i denigració". Durant el debat parlamentari, els grups d'ERC, Bildu, Sumar, Podem i Compromís han celebrat el pas endavant que implica el redactat, però també han lamentat que el PSOE "no hagi volgut" incorporar garanties habitacionals ni ajudes econòmiques per als afectats. Així, la diputada republicana Teresa Jordà ha admès que en aquesta modificació no han aconseguit afegir aquestes dues mesures, però ha promès seguir treballant-hi.
Penes d'especial contundència
Les penes s’aplicaran amb especial contundència si la víctima és menor d’edat o si els fets s’han comès emprant violència, intimidació o engany. També quan el culpable pertanyi a una organització o associació que es dediqui a la realització d’aquestes activitats o quan tot plegat s’hagi fet “amb finalitats lucratives”.
En les mateixes penes incorreran, en els seus respectius casos, els ascendents i tutors. De fet, es considera la possibilitat d'aplicar "la pena d’inhabilitació especial per a l’exercici del dret de pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment familiar fins a cinc anys".