La sala Capitol acaba amb la incertesa: la implicació de l'Ajuntament farà que reobri l’any 2027

La sala Club Capitol tornarà a acollir activitat cultural. Encara cal esperar una parell d’anys, però a partir del 2027 ja estigui tot enllestit perquè hi hagi programació habitual al teatre de la Rambla que va tancar l’any 2020, quan el Grup Balañá va assegurar que el propietari de l’immoble ja no els renovava més el lloguer. Ara, justament un acord amb la propietat de la finca és el que ha acabat possibilitant la reobertura, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat el mateix alcalde Jaume Collboni en una intervenció pública.

La idea és replicar-hi un model que l’Ajuntament ja ha posat en pràctica darrerament: adquirir els drets per utilitzar un espai cultural, engegar un concurs públic i encarregar la gestió i programació de la sala finalment a una empresa especialitzada. És una estratègia similar a la què ja s’ha presentat els darrers anys al Paral·lel 62 o a El Molino. A banda dels usos culturals, però, també està previst que l’espai aculli les oficines dels serveis centrals del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Tal com ha informat el consistori, el Capitol -quan enllesteixi les obres cap a la tardor del 2027- disposarà de dues sales: una de 402 butaques, i una segona de 198. D’aquesta manera, "es dotarà la ciutat de dos nous espais escènics en ple centre, que ajudaran a satisfer la necessitat del sector teatral de guanyar aforaments en un moment amb xifres rècord d’espectadors", ha resolt el consistori.

Amb aquest moviment, doncs, s’acaba amb la incertesa i la buidor a una sala icònica de la Rambla. Després d’haver estat en actiu durant més de cinquanta anys, va abaixar la persiana el 2020 enmig d’un brogit crítiques contra l’administració per no evitar la desfeta de l’equipament cultural. Ara, el govern municipal de Collboni ha obert un camí per redimir-se.