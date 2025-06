La Seguretat Social retirarà el 20% de la pensió d'incapacitat a qui treballi a partir dels 55 anys

El cobrament per pensió d'incapacitat varia depèn del grau atorgat, podent ser parcial, total, absoluta o de gran invalidesa; quanties que van des del 55% al 100% de la base reguladora. En el cas de la incapacitat permanent total s'obté l'ajuda d'un 75% de la base reguladora, però la Seguretat Social pot retirar el 20% i quedar-se en un 55% en el cas que es trobi feina o en el d'arribar a l'edat de jubilació.

La incapacitat permanent qualificada no és un grau independent, sinó una millora de la incapacitat permanent total que s'atorga a partir dels 55 anys, sempre que la persona tingui unes majors dificultats per reincorporar-se al mercat laboral.

La incapacitat permanent total es reconeix que un treballador queda incapacitat per exercir la seva professió habitual, tot i que es considera que sí que té capacitat per dedicar-se a un altre lloc de treball per fer dur a terme altres tasques. Per aquesta raó, en ser capaç d'exercir en altres posicions se l'atorga la pensió general del 55% de la base reguladora.

Un cop es compleixen els 55 anys i no es troba feina, la Seguretat Social pot afegir el complement del 20% perquè la compensació arribi al 75%, donat que contra més edat, majors són les dificultats per trobar feina, de la mateixa manera que tenir algun tipus de discapacitat pot multiplicar la dificultat per inserir-se en el mercat laboral.

La Seguretat Social l'atorga i el retira

Tot i això, de la mateixa manera que la Seguretat Social concedeix aquest augment compensatori, també pot ser qui el retiri: si es compleixen els requisits es cobra, sinó no. Per tant, el suplement del 20% es perd si es troba feina.

Per aquesta raó, és obligatori comunicar quan s'inicia una nova activitat laboral, i la Seguretat Social serà qui decideix si es manté o no l'augment compensatori. De totes maneres, un cop es torni a una situació d'atur i, per tant, es compleixin els requisits, es pot tornar a sol·licitar l'ajut per arribar al 75% de compensació.

Un altre motiu per deixar de rebre l'augment del 20% per incapacitat permanent qualificada és arriba a l'edat de jubilació. Un cop s'arriba a l'edat per la qual ja no és necessari treballar, es retira aquest 20% que està pensat per suplir les carències econòmiques que provenen d'estar en edat de treballar, però no poder-ho fer.