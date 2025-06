La Seguretat Social ha plantejat a les patronals i els sindicats que els treballadors que estiguin de baixa durant mig any o més puguin reincorporar-se a la feina a mitja jornada i cobrant el 100% del salari durant el primer mes, tal com ho ha avançat El Periódico aquest dimarts. És la mesura que defensa el Ministeri d'Inclusió per facilitar que els empleats tornin a la feina de manera gradual.

La proposta s'emmarca en el pla d'altes progressives en què treballa la ministra Elma Saiz davant l'increment d'incapacitats temporals a l'Estat i que ja existeix a altres països europeus. Per facilitar l'acceptació per part de les patronals, el govern espanyol s'ofereix a pagar la meitat del salari durant el mes en què els treballadors treballin mitja jornada.

La mesura no s'aplicaria a qualsevol treballador. De fet, una primera proposta d'Inclusió plantejava que poguessin accedir al retorn gradual tots els treballadors amb una baixa superior als 90 dies. Ara, el govern espanyol ho restringeix a les baixes de mínim 180 dies i als empleats amb "determinades patologies", tal com matisa el mitjà esmentat.

De totes maneres, avui, els treballadors estan obligats a reincorporar-se a la feina amb el 100% de la jornada laboral després d'obtenir l'alta mèdica i, tot i que tenen la possibilitat de negociar el retorn amb l'empresa, aquesta pot exigir unilateralment que la persona torni a jornada completa. Són les empreses les que assumeixen també el 100% del salari, motiu pel qual el govern espanyol vol seduir-les amb l'assumpció del 50% d'aquest pagament.

La reducció de la jornada: una negociació que pot descarrilar

Mentrestant, el Ministeri de Treball vol que 12 milions i mig de treballadors de tot l'Estat treballin mitja hora menys al dia, però cobrin el mateix. La mesura -que s’ha pactat només amb els sindicats- ja està redactada i validada per la Moncloa, però ara ha d'aconseguir l'aprovació al Congrés. Aquí, Junts esdevé fonamental.

Si bé, la formació de Carles Puigdemont es mostra contrària a la mesura i assegura que posa en risc les petites i mitjanes empreses catalanes. Si el govern espanyol no aconsegueix convèncer els juntaires, la principal mesura de la legislatura en aquest àmbit descarrilarà, la qual cosa seria un cop dur per a l'executiu i, especialment, per a Sumar.