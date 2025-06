Catalunya regula des del març de 2024 el preu del lloguer i, des del passat octubre, ho fa en la part del país on viu el 90% de la població. Més d'un any després de la norma, però, l'escalada del preu del lloguer no canvia. L'evolució de mercat que Idealista ha actualitzat aquest dilluns mostra que llogar un pis a Catalunya és un 11,4% més car que fa un any.

La mitjana catalana d'un pis de lloguer a Catalunya aquest maig ha estat de 19,1 euros per metre quadrat. Això implica aquest increment d'onze punts respecte al mateix mes de l'any passat, però també suposa un creixement del 2,1% respecte al mes anterior d'abril i un 3,4% respecte al febrer del 2025. Fins i tot l'augment és lleugerament més pronunciat a Catalunya que a la ciutat de Barcelona, punt neuràlgic de l'escalada de preus.

Les comparacions també reflecteixen que l'increment català és notori. El preu per metre quadrat a tot l'Estat és de 14,5 euros, mentre que l'increment en un any ha estat del 9,9%. Les dues xifres es troben força per sota de la mitjana catalana. Ara bé, el premi dels increments se l'emporta la Comunitat de Madrid, en què el preu del lloguer és de 19,8 euros per metre quadrat amb un increment del 12,4% en un any.

Increment del preu del lloguer a Barcelona ciutat

Malgrat que l'augment del lloguer respecte fa un any a la ciutat de Barcelona és lleugerament inferior que a tot Catalunya, també és d'un rellevant 10,6%. Amb un preu per metre quadrat de 23,9 euros, la capital catalana també continua sent la ciutat més cara de l'Estat per viure-hi. A Madrid, on no es regulen preus per llei, la mitjana del metre quadrat té un preu de 21,7 euros tot i que l'increment anual és més pronunciat, de l'11,7%.

Tots els districtes de la ciutat de Barcelona pateixen increments importants del preu del lloguer respecte fa un any. Ara bé, les crescudes més pronunciades són a l'Eixample (+15,2%), Sant Andreu (+12,7%), Gràcia (+12,2%) i les Corts (+11,8%). Per contra, els augments menys evidents són Horta-Guinardó (+4,1%), Nou Barris (+5,4%) i Ciutat Vella (+5,3%).

Evolució del preu del lloguer per ciutats i demarcacions

Per demarcacions, la de Barcelona també lidera l'augment del preu del lloguer amb un 11% respecte fa un any. Per altra banda, a la demarcació de Tarragona hi ha un augment anual del 5,3%, mentre que a la de Girona és d'un 2,1%. El canvi de tendència es produeix a la demarcació de Lleida, on el preu del lloguer s'ha abaixat un 1,9% respecte al maig d'ara fa un any.

La classificació per ciutats també mostra que l'àrea de Barcelona es manté com una de les zones més castigades pel preu del lloguer. Badalona (+11,6%) i Vilanova i la Geltrú (+11,5%) marquen els increments més importants, fins i tot per sobre de la ciutat de Barcelona. Altres ciutats com Sant Boi de Llobregat (+8,7%), Manresa (+8,6%), Sitges (+8,4%), Cerdanyola del Vallès (+7,7%) o Mataró (7,1%) també marquen increments.

Si bé Idealista se centra en les grans ciutats de Barcelona, també ofereix algunes dades de la resta del país. Tarragona viu un increment anual del preu del lloguer de l'11,3%, mentre que el Vendrell ho fa amb un 14,3%. A Reus també creix un 5,4% i a Tortosa un 3,2%, mentre que a Cambrils cau un 1,8%. A Lleida ciutat el preu dels lloguers augmenten un 3,6% i a Girona ciutat baixen un 2%.