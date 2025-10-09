La Taula Sindical de Catalunya defensa la «necessitat de sortir al carrer» per la vaga del 15 d’octubre

La Taula Sindical de Catalunya, que integren els sindicats CGT, IAC, COS, CNT, Co.bas i Solidaritat Obrera, ha defensat la “necessitat de sortir al carrer” de cara a la vaga general convocada pel 15 d’octubre. Així ho ha expressat l’integrant de la IAC, i membre de la Global Summud Flotilla, Edu, i ha recalcat que la mobilització persegueix “la fi del genocidi i l’obertura d’un corredor humanitari” a Gaza.
El sindicalista ha insistit en la importància de secundar l’aturada de 24 hores, malgrat “els grans titulars” sobre les negociacions de pau a Gaza. Edu considera que s’estan posant “pedaços” en aquesta negociació i ha augurat que d’aquí a uns mesos es veurà que “aquest acord no es compleix”.
L’integrant de la IAC ha remarcat la importància de mantenir la vaga, tot i les converses entre Israel i Hamàs a Egipte. Edu ha apuntat que aquesta trobada “aboca a un protectorat dels Estats Units a Gaza”. Encara que ha admès que “frenaria les morts i la fam”. En canvi, ha criticat que en aquesta trobada “no es contempla, per exemple, Cisjordània, on s’estan cometent crims de guerra i vulnerant drets fonamentals”. El membre de l’IAC ha dit que el “recorregut serà llarg” i ha instat a esperar que hi hagi “una resolució”.