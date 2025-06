La UE estudia canviar el que s'entén com «retard aeri» per evitar indemnitzacions

Qui viatja amb avió sap que sempre hi ha la possibilitat de patir un retard: hi ha cops que són de 30 minuts i a vegades són de diverses hores o dies.

Les aerolínies han desterrat i impulsen amb força una proposta per ampliar els temps que fixen si s'ha de compensar econòmicament als clients que pateixen els retards.

Diversos països de la Unió Europea donen suport a aquesta iniciativa, però no tots, Espanya, entre d'altres, es mostra contrària. Precisament, la iniciativa es veu amb bons ulls des de la presidència rotativa del Consell de la Unió Europea, que ara recau a Polònia.

La intenció d'aquesta proposta és passar del límit actual de tres hores a una forquilla d'entre quatre i sis hores. Aplicar aquesta mesura suposaria modificar els temps de retard dels avions que concedeixen el dret a, si un passatger ho sol·licita, ser indemnitzat.

Avui dia, les aerolínies han de pagar una compensació de 250 euros als passatgers que el seu vol pateix un retard de més de tres hores en recórrer una distància de 1.500 kilòmetres; 400 euros si el trajecte és d'entre 1.500 i 3.500 kilòmetres o 600 euros per les distàncies més llargues.

Des de Varsòvia s'havia suggerit elevar de tres a cinc les hores dels retards que donen dret a la indemnització, però ara sol·licita l'ampliació de la forquilla a 4 i 6 hores en funció de la distància del recorregut. La intenció de la presidència polonesa és que s'adopti el text al Consell de Transports d'aquest dijous a Luxemburg. La sessió serà pública i es podrà veure quins ministres donen suport a la iniciativa i quins no.

Hi ha tres blocs d'opinions

José Antonio Santana, secretari de l'estat espanyol de transports, és qui representarà a Espanya en el Consell de Ministres per dir que no està d'acord i demanar que es detallin millor els criteris tècnics per on les aerolínies tracten de colar-se a l'hora de justificar l'exempció d'indemnització als seus clients. Altres països també votaran "no" a l'aplicació d'aquesta proposta.

Per altra banda, hi ha països que consideren que l'actual política fomenta que les aerolínies prefereixin cancel·lar el vol abans de buscar una solució i haver de pagar indemnitzacions.

I hi ha un tercer grup de representants polítics que volen aprovar una proposta inicial de la Comissió Europea, que s'enfocava a la distància i distingia entre els retards de cinc hores intraeuropeus i de nou hores pels transatlàntics.

En el cas que guanyés el "sí" i s'aprovés la proposta, la mesura passaria al Parlament Europeu, que té fins a quatre mesos per ratificar la validació, fer esmenes o refusar-lo.