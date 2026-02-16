La xarxa de Rodalies i regionals acumula retards d'entre 20 i 30 minuts de mitjana

Continua el caos ferroviari. La xarxa de Rodalies i trens regionals de Renfe a Catalunya acumula aquest dilluns retards d'entre 20 i 30 minuts de mitjana que afecten moltes de les línies. D'altres estan tallades, mentre l'operador ofereix serveis complementaris per carretera.
Així, segons l'última actualització de Renfe, l'R2sud, que funciona amb dos trens per hora i sentit, pateix retards de 20 minuts de mitjana. En el cas de l'R2 i R2 Nord les demores s'enfilen fins a la mitja hora. A l'R4, on el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell es fa amb bus, hi ha retards de 30 minuts de Martorell a Terrassa. Als regionals de l'R13 entre Barcelona i Lleida, el retard també és de mitja hora, i l'espera és d'uns 20 minuts a l'R15 i l'R14. Aquesta última manté el bus entre Reus i Vinaixa. L'RL4 torna a fer-se per carretera entre Cervera i Manresa.
Durant el cap de setmana, s'havia de reprendre totalment el servei de tren de l'RL4, però va durar poques hores, i Renfe va haver d'habilitar busos entre Cervera i Calaf. Aquest dilluns, els busos cobreixen tot el recorregut que estava tancat inicialment, entre Cervera i Manresa. L'operador també manté serveis complementaris per carretera en diversos trams de la xarxa, com per exemple, de Blanes a Maçanet - Massanes, que a banda del servei tren llançadora cada hora i mitja, també disposa d'un servei alternatiu en autobús.
Línies sense funcionament
L'R3 continua sense servei ferroviari fins al maig, per això des de Renfe proposen utilitzar l'R4 i els autobusos. Renfe també informa que l'R4 té servei complementari per carretera en diversos trams, a més a més del servei tren llançadora cada hora entre Terrassa Estació del Nord i Manresa. D'altra banda, l'R7 no recuperarà el servei fins al maig, i l'R8 funciona amb un servei alternatiu amb autobús entre Martorell Central i Granollers Centre, o a través de la xarxa de la línia R2 entre Mollet-Sant Fost i Granollers Centre.