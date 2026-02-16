Cinc línies continuen amb trams tallats cinc setmanes després de l'accident de Gelida

Aquest dimarts es compliran cinc setmanes del tràgic accident de Gelida. La mort d'un maquinista en pràctiques va anticipar la pitjor crisi de la història de la xarxa de Rodalies de Catalunya. 25 dies després, almenys cinc línies continuaran amb trams on no hi circulen trens i el nombre de punts amb limitació de velocitat arriba al màxim amb un total de 193.
Totes les línies de Rodalies afectades
La situació actual és lluny de la normalitat. De fet, el Govern preveu que la factura de Gelida ascendeixi a 100 milions d'euros en obres d'emergència. De fet, la meitat dels punts on els trens han de circular a velocitat reduïda -en alguns casos a només 30 km/h- estan vinculats a punts crítics localitzats després de l'accident de Gelida.
Segons van confirmar la setmana passada la consellera Sílvia Paneque i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, una cinquantena d'aquestes limitacions no es resoldran fins al llarg del mes de març.
A banda, fins a cinc línies tenen trams on els trens no circulen. Destaquen l'R3 i l'R8, que continuen totalment tallades, mentre que l'RL4, que s'havia reobert aquest dissabte, es va haver de tornar a tallar hores després. Finalment, hi ha trams de l'R1 i l'R4 on el servei funciona segregat amb trens llançadora i que es complementa amb autobusos.
Trams tallats
- 🔴 R3: la Garriga-la Tor de Carol (no funciona la línia sencera)
- 🟠 R4: Sant Sadurní-Martorell Central
- 🟣 R8: Martorell-Central - Granollers Centre (no funciona la línia sencera)
- 🔴 R15: Reus-Riba-roja
- 🟡 RL4: Cervera-Calaf
Trams tallats per obres prèvies
- 🔴 R3: Barcelona-la Garriga
- 🟣 R7: Cerdanyola-Cerdanyola Universitat
Trams amb trens llançadora i serveis complementaris per carretera
- 🔵 R1: Blanes-Maçanet-Massanes:
- 🟠 R4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
- 🟠 R4: Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d’Anoia (sense servei complementari de bus)
190 km amb limitacions de velocitat
Malgrat que aquesta setmana hi ha deu trams més amb limitacions de velocitat respecte a la passada (183 a 193), la longitud es manté al voltant dels 190 quilòmetres, ja que s'han solucionat algun dels segments més llargs. Destaca el cas de l'R1 entre Maçanet-Massanes i Blanes on hi havia fins a 13,4 quilòmetres consecutius a només 30 km/h. Aquesta setmana seran quatre trams, que només sumen 1.600 metres.