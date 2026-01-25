L'Ajuntament de Barcelona condemna l'acte vandàlic contra tombes del recinte hebreu del cementiri de les Corts

L'Ajuntament de Barcelona ha condemnat l'atac vandàlic contra tombes del recinte hebreu del cementiri de les Corts. El consistori parla d'uns "fets intolerables" que atempten contra la dignitat dels difunts, el respecte degut als espais de dol i la convivència a la ciutat.
"L'odi no té cabuda en una Barcelona plural i respectuosa. Tot el nostre suport a la Comunitat Jueva de la ciutat. Estem treballant per identificar els responsables", ha afirmat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un missatge a les seves xarxes socials. Els recintes hebreus dels cementiris de les Corts, Collserola i Sant Andreu romandran tancats fins demà dilluns 26 de gener amb l'objectiu de "preservar l'espai i garantir la seguretat".
La comunitat jueva ha denunciat a través d'X l'acte: "Durant anys hem vist com en manifestacions, a les xarxes i al carrer es normalitzaven discursos d’odi que convertien els jueus i tot el que faci olor d’Israel en un blanc acceptable. Després van arribar els cartells per TOTA la ciutat. Després, les pancartes penjades en edificis públics amb eslògans. Després en totes les nostres festes públiques banderes que no són la nostra. Més tard, un mapa marcant objectius jueus, inclòs el col·legi. I ara, la profanació de tombes".
Cementiris de Barcelona (CBSA) ha activat els protocols interns i els equips tècnics han avaluat la zona del recinte hebreu del cementiri de les Corts i els desperfectes, que afecten elements decoratius de diverses sepultures. En paral·lel, s'han iniciat les actuacions necessàries per a la seva reparació i restitució "amb la màxima celeritat i respecte".
CBSA està col·laborant amb les autoritats competents per facilitar la investigació, inclosa la recopilació i revisió de la informació disponible i dels elements de seguretat existents. El govern municipal també treballa amb la Comunitat Jueva de Barcelona i el Rabinat per tal d’acordar i executar les mesures de restauració i recuperació de l'espai. Finalment, el consistori barceloní estudiarà presentar una denúncia conjunta amb la Comunitat Jueva per aquests fets vandàlics davant la Unitat de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia.
Israel condemna l'acte vandàlic
El Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha condemnat aquest diumenge l'acte vandàlic, l'ha considerat fruit d'una suposada "campanya anti-Israel" del govern espanyol. L'executiu israelià considera que es tracta d'un atac antisemita i ha mostrat el seu suport a la comunitat jueva espanyola. "L'antisemitisme no s'ha de normalitzar mai i s'ha de rebutjar fermament en totes les societats", ha advertit.