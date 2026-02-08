L'AP-7 reobrirà en sentit sud aquesta matinada a les 3 hores. Aquest matí de diumenge ha comparegut Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, davant dels mitjans fer confirmar que aquest dilluns l'autopista AP-7 estarà oberta a l'altura de Martorell. La circulació a l'autopista es va haver d'aturar per l'esfondrament i posterior reparació del talús que va causar l'accident ferroviari mortal.
Els operaris treballen ara en el pavimentat, que les properes hores es pintarà, amb l'objectiu que els cons i filtres es puguin treure aquesta nit. Lamiel, ha justificat l'horari de reobertura per tractar-se d'una "hora vall", adequada per gestionar un trànsit "important" en un tram de tres carrils amb un límit de velocitat de 120 quilòmetres per hora.
Reobertura després de "treballs d'emergència"
La reobertura completa és possible un cop han finalitzat els treballs d’emergència i estabilització al talús afectat per les conseqüències del temporal i de l’accident ferroviari ocorregut a la zona.
Aquests treballs, executats de manera continuada durant els darrers dies per part del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, han permès restablir les condicions de seguretat viària tant a l’estructura de l’autopista com al seu entorn immediat, fet que habilita la recuperació de la plena capacitat de circulació.
El director del Servei Català de Trànsit ha agraït la tasca de totes les persones que han treballat intensament les 24 hores del dia. Ha remarcat també que “l’obra s’ha seguit diàriament des de l’SCT i de manera periòdica sobre el terreny, al mateix lloc on es desenvolupaven els treballs.”
La decisió de la reobertura s’ha acordat de manera coordinada entre el Servei Català de Trànsit, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i els Mossos d'Esquadra, un cop les avaluacions tècniques han confirmat que l’autopista pot operar amb totes les garanties. Amb aquesta reobertura, es retiraran els desviaments de trànsit establerts durant els dies d’afectacions i es normalitzarà la mobilitat a l’AP 7 en aquest tram.
Així doncs, Lamiel corrobora les paraules que durant divendres va escriure José Antonio Santano, secretari d'estat de Transports, a X.