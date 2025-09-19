L'edat mitjana del donant de medul·la òssia a Catalunya són els 27 anys

Aquest dissabte 20 de setembre, se celebra el Dia Mundial de la Donació de Medul·la Òssia. Aquesta jornada vol recordar, malgrat el bon progrés de les dades al llarg dels anys, que encara falta conscienciació social sobre una necessitat vital per a molts pacients amb malalties hematològiques i immunitàries. El passat 2024, a Catalunya es van materialitzar 109 donacions de medul·la òssia de les 185 sol·licituds que es van fer en total, és a dir, gairebé un 60%. A més, el nombre de donants que s'inscriuen al Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) també puja any rere any. El passat, van ser 6.202 els catalans que es van registrar com a nous donants i, si es mira en el conjunt de l'estat espanyol, en van ser 30.010. En la mateixa línia, en el que portem de 2025, a Catalunya s'hi han sumat 5.630 i, a Espanya, 16.051. Aquestes xifres comporten que, en aquests moments, hi ha 515.450 persones a tot l'Estat registrades al REDMO.
Pel que fa a la probabilitat de trobar un donant compatible al REDMO, en aquests moments és del 90%, davant del 92% del 2012. A més, una altra de les grans notícies és que el temps mitjà de recerca s'ha reduït a 27 dies.
Més de la meitat dels donants són menors de 40 anys
L'augment de les donacions efectives respon al creixement del REDMO però també a les millores introduïdes en la caracterització genètica dels donants i a la incorporació de persones més joves. Actualment, el 61% dels donants incorporats el 2024 a Catalunya són menors de 40 anys -tenint en compte que l'edat màxima per inscriure's al registre són els 40 també, però que es pot ser donant fins als 60. Concretament, la mitjana d'edat l'any passat va ser de 27 anys, fet que demostra que el jovent està cada cop més conscienciat d'aquesta necessitat.
Si es té en compte el conjunt de l'Estat, el 52% té menys de 40 anys, quan el 2012 eren només el 30%. La mitjana d'edat dels donants incorporats el 2024 va ser de 28 anys. Pel que fa al gènere, només un terç dels inscrits al REDMO són homes.
Pel que fa a la nacionalitat dels donants que permeten que un pacient pugui rebre un trasplantament de medul·la òssia, un de cada quatre rep medul·la d'un donant espanyol, reduint així la dependència de registres internacionals i contribuint a la sostenibilitat del programa.
A Catalunya, es van fer 156 trasplantaments de donants no emparentats amb el receptor
D'altra banda, pel que fa als trasplantaments de progenitors hematopoètics (TPH), d'acord amb la darrera memòria de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), el 2024 es van fer 3.844 procediments. Del total, 2.246 (58%) amb cèl·lules del mateix pacient -és a dir, autòlegs-, mentre que 1.598 (42%) van ser possibles gràcies a un donant -al·logènics. Dels trasplantaments al·logènics, 748 van ser de donants voluntaris no emparentats amb el receptor, la xifra més alta de la història. Des de l'inici del Pla Nacional de Medul·la Òssia el 2012 fins al desembre del 2024, 6.762 pacients han rebut un TPH d'un donant no familiar a Espanya. D'aquests, 1.062 van ser pacients infantils.
En l'àmbit català, el 2024 es van fer 156 trasplantaments de progenitors hematopoètics de donants no emparentats.
10 donacions destinades a pacients catalans i 99 a d'altres
En el cas de Catalunya, el 2024 el REDMO va coordinar 10 donacions destinades a pacients catalans i 99 a pacients d'altres comunitats o països. Al conjunt de l'Estat, es va coordinar la donació per a 761 pacients espanyols i 233 per a altres països. També es va gestionar l'enviament de 68 unitats de sang de cordó umbilical a pacients que ho necessitaven, el 79% internacionals.
En nombre de donants inscrits, el REDMO ocupa la cinquena posició a Europa i la tretzena al món.