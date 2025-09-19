Un equip català desenvolupa el primer biomarcador en sang capaç d’anticipar la progressió de l'Alzheimer

ADmit Therapeutics, empresa derivada de l'IDIBELL, i l'Hospital de Bellvitge com a centre coordinador clínic han descobert i desenvolupat un biomarcador a la sang que, per primera vegada, permet anticipar la progressió del deteriorament cognitiu lleu cap a la demència d’Alzheimer. A diferència d’altres biomarcadors desenvolupats recentment per equips internacionals, que serveixen per confirmar la presència de patologia cerebral, el nou test MAP-AD és pronòstic i aporta informació clínica decisiva sobre l’evolució futura de cada pacient.
“Disposar d’una eina fiable que anticipi la progressió permetrà millorar la informació que es dona a les famílies i guiar millor les intervencions”, destaca el doctor Jordi Gascón, coordinador de l’assaig i que ha comptat amb la participació dels doctors Ramón Reñé i Jaume Campdelacreu, també neuròlegs del centre. El test ha obtingut el marcatge CE-IVDR que certifica que compleix els estrictes requisits de seguretat i eficàcia de la Unió Europea i obre la porta a la seva aplicació clínica.
El test MAP-AD és una anàlisi de sang qualitativa que mesura nous biomarcadors mitocondrials i els combina amb dades clíniques per predir amb alta precisió quins pacients amb deteriorament cognitiu lleu progressaran cap a la demència d’Alzheimer i quins es mantindran estables. Per Gascón, disposar d’una eina fiable que anticipi la progressió de la malaltia suposarà "un punt d'inflexió" molt important perquè permetrà tenir converses més informades amb les famílies i guiar millor les intervencions, siguin preventives, en assaigs clínics o amb les noves teràpies emergents.
La recerca ha inclòs mostres de pacients amb deteriorament cognitiu lleu i de persones voluntàries sense afectació cognitiva procedents de diversos hospitals (Hospital Clínic de Barcelona, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Consorci Sanitari Integral, Fundación CITA-Alzheimer) i els biobancs de la Universitat de Washington i l’Australian Imaging, Biomarker and Lifestyle Study. Marta Barrachina, CEO i cofundadora d’ADmit Therapeutics, destaca que ADmit Therapeutics “és un clar exemple d’innovació disruptiva en el món de la biomedicina, aconseguint que la recerca de laboratori iniciada a l’IDIBELL esdevingui un producte sanitari per a la pràctica clínica”.
Un nou model integral per a l’atenció i la recerca en demències
El desenvolupament d’aquest biomarcador coincideix amb la posada en marxa de la nova Unitat de Memòria de l’Hospital de Bellvitge, que ha transformat l’atenció a les persones amb deteriorament cognitiu. El nou model integral i multidisciplinari ha reduït la llista d’espera per a la primera visita de 12 mesos a només 15 dies i ha consolidat la unitat com a centre de referència per a més de 2.000 pacients cada any de l’Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat.