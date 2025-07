Les claus del futur Sant Jordi Club: doblar l'actual aforament i dos anys sense ús per obres

La futura nova sala del Sant Jordi Club -la germana petita del Palau Sant Jordi- començarà a dibuixar-se aviat. De moment, el govern municipal de Barcelona ha anunciat la convocatòria d'un concurs d'arquitectura per dissenyar el nou espai de concerts. De moment, però, ja hi ha unes condicions que donen pistes de com serà aquesta sala. La voluntat de l'executiu de Jaume Collboni és que el nou aforament dobli l'actual i arribi a la possibilitat d'acollir 9.000 persones entre el públic. Ara bé, per dur a terme la renovació de l'equipament, la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ja ha advertit que caldran uns "dos anys d'obres" en què no la transformació es farà "incompatible" amb la programació d'espectacles de música.

Això dona continuïtat a l'anunci que va pronunciar l'alcalde Collboni a principis d'any, quan va detallar el seu pla per al futur de la muntanya de Montjuïc, tot aplegant alguns projectes presentats anteriorment i afegint-ne algunes novetats. Ara, el consistori ha decidit activar alguna de les carpetes mencionades llavors. "Avui donem el tret de sortida a la transformacio de l'anella olimpica", ha reblat Bonet, màxima responsable també de l'Àrea d'Urbanisme.

Els documents oficials que expliquen la configuració del Sant Jordi Club detallen que actualment l'aforament és 4.620 persones, entre la pista i la graderia. Les promeses explicitades per l'Ajuntament, ara, són fer-lo arribar fins als 9.000 assistents. Ara bé, la representant del govern municipal, en una roda de premsa executada des del mateix escenari de la sala de concerts, ha puntualitzat que es buscarà tenir un format "flexible". La idea és que hi hagi una ductilitat que permeti fer programacions d'espectacles des dels 3.500 assistents de públic fins als 9.000. Això significa que no tots els concerts comptaran amb l'aforament màxim, sinó que es podrà disposar l'espai per a un format més petit, i s'anirà jugant amb les necessitats de l'espectacle.

La despesa prevista per transformar l'espai és de 70 milions d'euros, i sortiran de l'explotació de l'empresa pública Barcelona Serveis Municipals (BSM). La forma definitiva del nou espai -que pretén ampliar-se cap al pàrquing- quedarà definida, però, per les propostes que facin els arquitectes al nou concurs municipal.