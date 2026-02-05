Les limitacions temporals de velocitat a la xarxa ferroviària catalana s'han doblat des del 2018

Les limitacions temporals de velocitat que aplica Adif a la xarxa ferroviària catalana a causa d'afectacions a la infraestructura s'han doblat des de finals del 2018, segons dades a les quals ha tingut accés l'ACN. Així, en l'informe de l'1 d'octubre del 2018 hi constaven 90 trams o punts on els maquinistes estaven obligats a reduir la velocitat per deficiències a la xarxa i que conjuntament afectaven 78,8 quilòmetres. Aquesta setmana són 179 trams amb restriccions de velocitat en 130 quilòmetres. Dels 90 trams del 2018, n'hi ha catorze que encara apareixen avui dia i, fins i tot, n'hi ha un que hi és des del 2005 a Raimat (Segrià).\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n