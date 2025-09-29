Les obres de l'L9 i l'L10 s'allargaran fins al 2032 però abans s'estrenaran diverses parades

Les obres de l'L9 i l'L10 del metro de Barcelona, les línies pendents de ser connectades en el seu tram central, despleguen novetats rellevants. La tuneladora que ha d'obrir el camí entre les futures estacions de Mandri i Lesseps tornarà a estar activa els pròxims dies. No és poc. La recuperació del moviment soterrat deixarà enrere més d'un any d'aturada per un desgast sobrevingut de la màquina que va desquadrar els plans de l'administració. Això comporta afrontar la fase final d'una obra que fa més de dues dècades que va anunciar-se i, també, poder actualitzar els calendaris. Amb les noves previsions, el final definitiu és preveu per a l'any 2032, han concretat la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona en una visita al subsòl.
El calendari anunciat per l'administració reclama confiança -després d'anys d'interrupcions per problemes econòmics i tècnics- i atencions, per desxifrar-lo del tot. El que notaran els usuaris és que el 2027 hi haurà una primera tongada de noves parades obertes a la banda Besòs de les línies L9 i L10. S'obrirà el servei que permetrà quatre aturades més a les dues línies: La Sagrera TAV (Tren d'Alta Velocitat), La Sagrera, Plaça Maragall i Guinardó-Hospital de Sant Pau.
A partir del 2030, la fase definitiva
Després d'aquestes novetats, caldrà esperar fins al 2030 per veure com s'amplien les opcions de mobilitat dels usuaris de les dues línies. Aquell serà l'any en què es preveu estrenar l'estació Camp Nou, en el costat Llobregat, i també la parada de Lesseps, a la part cèntrica del recorregut. Un any més tard, el 2031, serà el moment en què les dues parts de les línies, la sud i la nord, passaran a estar unides. Els combois ja circularan d'una banda a l'altra, arribant des del Gorg (Badalona) fins a la Zona Franca (Barcelona) en el cas de l'L10, i unint Can Zam (Santa Coloma de Gramenet) amb l'aeroport (El Prat de Llobregat) en el cas de l'L9. Això suposarà també l'obertura de les estacions de Sanllehy, Mandri, Sarrià i Campus Nord.
El darrer pas serà el que arribarà el 2032, quan s'inaugurin les estacions de Manuel Girona i El Putxet. Llavors, l'obra prevista haurà quedat completa. En aquell moment, l'L9 i l'L10 passaran a tenir 50 estacions i a sumar 48 quilòmetres de llarg.
La renovació de la tuneladora
Per poder complir aquesta planificació, es treballarà simultàniament en la confecció del túnel que cal acabar entre Mandri i Lesseps i en l'enllestiment de l'obra necessària a cadascuna de les parades. Això explica que hi hagi parades i trams que s'inaugurin abans de la finalització de les línies. També ha estat una de les realitats que ha reivindicat la primera tinent d'alcaldia barcelonina, Laia Bonet. Per a la regidora socialista, s'ha de valorar que "en paral·lel a l'obra, es treballi amb les estacions" per donar "alternatives" a la ciutadania. També la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha subratllat que aquesta actualització de les obres per trams permet tenir "fites clares i avaluables".
Ara que la tuneladora ha rebut les peces necessàries, després d'haver-se aturat l'estiu passat, sobrepassada pel desgast acumulat al subsòl, la intenció és poder perforar una mitjana de 130 metres al dia. Entremig, trobarà granit, pisarres i gresos, expliquen des de l'administració. És l'últim tram que queda per convertir en un túnel funcional, el que hi ha entre Mandri i Lesseps. La idea és que això quedi resolt a finals de l'estiu de l'any vinent.