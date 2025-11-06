Reoberta la C-17 després de ser tallada per l'acumulació d'aigua

Les pluges estan causant greus afectacions a les carreteres catalanes des de primera hora del matí en forma de retencions o fins i tot talls a carreteres. Una via molt freqüentada com és la C-17 ha hagut de ser tallada en ambdós sentits, en els punts quilomètrics 11 i 12, per l'acumulació de pluja, i s'ha desviat tots els conductors per l'interior de Mollet, a través de la C-33. Un cop s'han superat les 10:30 la carretera ha estat reoberta.
Una estona abans del tall de la via, alguns conductors que circulaven per la carretera ja han alertat la presència i augment de la quantitat d'aigua dins dels túnels de la C-17.
Per altra banda, també al Vallès, a Cerdanyola, s'ha tallat la BP-1413 per inundació, i a la B-30, la carretera lateral de l'AP-7, de la mateixa localitat, Trànsit demana màxima precaució perquè l'aigua ha envaït un dels dos carrers i fa que es creïn fortes retencions en aquest tram.
També, a Sabadell, on durant una llarga estona les tempestes han apretat de valent -més del que la consellera Parlon ha assegurat que es preveia-, s'ha hagut de tancar un dels passos de la Gran Via per acumulació d'aigua i alguns vehicles han quedat atrapats.