Oli, auriculars i perfums: aquests són els productes més robats a l'Estat

Els comerços de l'estat espanyol han perdut un total de 2.817 milions d'euros durant 2024 per culpa de pèrdues desconegudes, les quals engloba els furts, els errors administratius i frau dels proveïdors. Tot plegat suposa un 1,1% del total de la facturació i un augment del 52% respecte a l'any 2023.
L'estudi, elaborat per NIQ per a l'empresa de seguretat CheckPoint Systems i la patronal Aecoc, assenyala que el 77% de les pèrdues desconegudes es vinculen de manera directa als furts, siguin fets per persones alienes a l'empresa (59%) o per treballadors (18%). Per altra banda, els errors administratius representen vora el 15% i un 9% està relacionat amb el frau per part dels proveïdors a les cadenes venedores.
Una de cada tres botigues diuen que han augmentat els robatoris
Pel que fa als furts, una de cada tres empreses enquestades expressa que ha tingut un repunt de robatoris aquest darrer any en comparació amb l'anterior. Mentre que vuit de cada deu detallen que la majoria dels furts es duen a terme en la mateixa zona d'exposició i de venda dels productes, per darrere de dels que es fan als emprovadors i dels que es fan just en sortir de les caixes.
En aquest sentit, l'estudi també especifica el perfil dels lladres i assenyala que un 51% dels robatoris són fets per autors multireincidents, és a dir, que cometen tres o més robatoris a l'any. De la mateixa manera, detallen que aquests, en el 88% dels casos, es troben trobar entre els 18 i 30 anys, sent, també, el perfil que més robatoris comet.
Quins són els productes més robats?
L'oli d'oliva, els auriculars i les colònies i fragàncies es troben a la zona de més amunt del rànquing dels articles més robats. El robatori d'ampolles d'oli d'oliva ha crescut de manera destacable en bona part pel seu preu a l'alça, i se situa com el producte més robat, com també en l'apartat d'alimentació i begudes, on segueixen les conserves, els aliments fumats i els embotits.
Per altra banda, pel que fa als productes tecnològics, set de cada deu empreses especifiquen que els auriculars són l'article més robat. El segueixen els telèfons mòbils intel·ligents, els ordinadors portàtils, els carregadors i els videojocs. En aquest mateix sector, es destaca la irrupció dels robatoris de smartwatches, els quals gairebé s'anivellen amb els robatoris de mòbils.
En l'àmbit dels productes de bellesa, les colònies lideren el llistat, per davant de les cremes facials, les fulles d'afaitar i el maquillatge. Les bombetes, les piles i les bateries per eines també destaquen. De la mateixa manera que ho fan els robatoris de productes de calçat.
Quin és el preu mitjà dels productes robats?
Tot plegat fa que la mitjana del preu dels furts equivalgui a 195 euros, tot i que la gran majoria (85%) no supera els 150 euros. Això vol dir que en el 15% dels casos es roben productes molt cars que fan que el cost mitjà augmenti fins a gairebé els 200 euros.
A més, de manera específica, l'estudi assenyala que el 35% dels robatoris són perpetrats per bandes organitzades, les quals busquen productes d'alt valor amb fins de revenda per aconseguir diners, i no tant quedar-se amb el producte com en la majoria dels casos.