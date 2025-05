L'estudiant australià «defensor de la llengua» i aficionat de l'Europa: l'exemple més aplaudit a les xarxes

Finn Higgins és un estudiant de màster en Paisatgisme australià que fa un any i mig que viu a Barcelona. El perfil divulgatiu Sos Català l'ha entrevistat a la sortida d'un partit de l'Europa, de qui és aficionat, i el seu testimoni s'ha viralitzat i ha estat molt aplaudit com un exemple d'integració i respecte per la cultura del país.

Higgins es defineix com un "defensor de la llengua" i assegura que intenta no canviar al castellà, amb el qual se sent menys còmode que amb el català. Ha après la llengua gràcies a les xarxes socials i als companys de pis i explica que viu i treballa en català.

A parer seu, això és "fonamental": "Aprendre català és l'eina més important per integrar-te", defensa, i permet viure una experiència difícilment imaginable en un altre cas. "Els guiris busquem una experiència 'real' i jo n'estic vivint una molt més local que la majoria", celebra.