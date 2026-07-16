L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia registra 170 incidències des de principi d'any

L'Observatori Contra l'LGTBI-fòbia ha registrat 170 incidències des de l'1 de gener de 2026 i fins a mitjan juliol. La via pública continua sent l'àmbit on es produeixen més situacions d'LGTBI-fòbia, amb 35 casos (20,6%), segons ha informat l'entitat. A continuació, hi ha l'àmbit laboral, amb 25 incidències (14,7%), i l'àmbit d'internet i les xarxes socials, amb 22 casos (12,9%). Pel que fa al tipus d'incidències, la gaifòbia és la més freqüent, amb 79 casos (46,5%), seguida de la transfòbia, amb 45 (26,5%). \r\n\r\nQuant al perfil de les persones afectades, la franja d'edat amb una incidència més elevada és la de 18 a 35 anys, amb 69 casos (40,6%). Pel que fa al moment en què es produeixen les incidències, les dades mostren una distribució molt similar entre els dies laborables i el cap de setmana. Cristian Carrer, coordinador tècnic de l'Observatori Contra l'LGTBI-fòbia, ha explicat a l'ACN que les dades recollides fan preveure que 2026 serà el "quart any consecutiu" en què se superen les 300 incidències.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nMilers de persones reivindiquen els drets LGTBIQ+ a Barcelona: «De l'altar a la revolta» Pau Espí Solé\r\n\r\n