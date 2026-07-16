16 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia registra 170 incidències des de principi d'any

Societat

  • La lesbofòbia acumula 15 incidències des del gener -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de juliol de 2026 a les 20:27

L'Observatori Contra l'LGTBI-fòbia ha registrat 170 incidències des de l'1 de gener de 2026 i fins a mitjan juliol. La via pública continua sent l'àmbit on es produeixen més situacions d'LGTBI-fòbia, amb 35 casos (20,6%), segons ha informat l'entitat. A continuació, hi ha l'àmbit laboral, amb 25 incidències (14,7%), i l'àmbit d'internet i les xarxes socials, amb 22 casos (12,9%). Pel que fa al tipus d'incidències, la gaifòbia és la més freqüent, amb 79 casos (46,5%), seguida de la transfòbia, amb 45 (26,5%). 

Quant al perfil de les persones afectades, la franja d'edat amb una incidència més elevada és la de 18 a 35 anys, amb 69 casos (40,6%). Pel que fa al moment en què es produeixen les incidències, les dades mostren una distribució molt similar entre els dies laborables i el cap de setmana. Cristian Carrer, coordinador tècnic de l'Observatori Contra l'LGTBI-fòbia, ha explicat a l'ACN que les dades recollides fan preveure que 2026 serà el "quart any consecutiu" en què se superen les 300 incidències.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar