L'ONG Projecte Home alerta de la «normalització» del consum i l'addicció a la cocaïna

Més de la meitat de les persones ateses per l'ONG Projecte Home durant el 2025, un 53%, concretament, van ser per l'addicció a la cocaïna. Aquesta és la xifra més elevada dels darrers anys i des de l'entitat alerten que s'està normalitzant el seu consum, consolidant-la com la droga "més persistent". En concret, segons les dades presentades, des de 2016 és la que genera més demanda. Aquesta és la principal conclusió de l’informe anual de l’entitat, que ha detallat que l’any passat va atendre 1.787 usuaris entre els set centres que té a Catalunya: Barcelona, Montgat (Maresme), Montcada i Reixac (Vallès Occidental), Tarragona, Tortosa, Lleida i Girona. A més, 6.177 van participar en programes de prevenció de dependències.
La "normalització" del consum, segons l'ONG, ha provocat la "integració" d'aquesta substància nociva en la societat. El problema sempre és començar. Des de l'entitat sense ànim de lucre apunten que, en els inicis, el consum acostuma a ser "recreatiu i de cap de setmana". Posteriorment, però, acaba sent “un patró de consum diari i en solitari”, cosa que acaba derivant en “greus conseqüències” en l’àmbit familiar, laboral i la salut. Per sexe, segons les dades, el consum va ser més freqüent entre els homes (55,4%), mentre que en les dones va ser del 42%.
Alhora, l’anàlisi ha indiciat que “gairebé sempre” la cocaïna s’acompanya d’alcohol. En concret, l’hàbit de beure “manté una incidència molt destacable”, amb el 30,9% de les situacions. En el cas de les dones va suposar el 45,5% i això va associat a pautes de consum “més solitàries i a l’ús de substàncies legals i accessibles”. Pel que fa als homes, va representar el 27,7%.
El perfil de consumidor
Projecte Home Catalunya ha elaborat un perfil d’usuari i acostumen a ser persones amb una mitjana d’edat de 43 anys i arrossegant una addició al voltant de les dues dècades. El 82,1% dels tractats eren homes, mentre que el 17,9% dones. Un percentatge femení “molt baix” i que l’ONG ho atribueix als “problemes d’accessibilitat” que tenen als programes.
Pel que fa al nivell econòmic, el 37,1% de les persones ateses aquest servei tenien la feina com la principal font d’ingressos. Per contra, més del 40% es trobaven en una situació de vulnerabilitat. L’informe del 2025 també ha concretat que en el 35,7% dels casos a més de l’addicció s’hi afegia un diagnòstic de trastorn mental. En aquest sentit, l’organització ha posat l’accent en el fet que més de la meitat dels casos van ser dones i això mostra “el deteriorament de la salut mental” entre la població femenina atesa.