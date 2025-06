Macrodesallotjament en marxa a una nau ocupada de Badalona: «No tenim cap alternativa»

Un gran desplegament d'antiavalots, amb una desena de furgonetes dels Mossos d'Esquadra, s'ha instal·lat aquest matí al carrer d'Antoni Bori, a Badalona, per desallotjar una nau en què fa anys que viuen persones sense llar. En el moment de més ocupació hi havien conviscut unes 40 persones, si bé ara, des de l'anunci del desnonament i el tall de llum, se n'havien reduït algunes. "No tenim alternativa. I si ve serveis socials i m'ofereix cinc dies d'alberg de què em servirà? Igualment, ni això m'han ofert", resol el Mamadou, abans d'anar-se'n a treballar, mentre els antiavalots arriben al que ha estat el seu refugi els últims anys. Quan ha aparegut la policia, que actua a requeriment judicial, no hi havia cap representant dels serveis socials municipals. Informa David Cobo.

El macrodesnonament s'ha acabat convertint també en un control de la situació administrativa per motius d'estrangeria, amb agents de la Policia Nacional espanyola desplegats sobre el terreny. Aquest mecanisme, poc freqüent pel que fa als dispositius que impliquen desallotjaments residencials, porta molts dels afectats -que no tenen papers- a afrontar possibles conseqüències, com podria ser el tràmit de procediments d'expulsió del país.