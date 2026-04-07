Marea Blanca demana una sanitat «exclusivament pública»

Marea Blanca ha dit que presentarà una proposta d’Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a “blindar la sanitat pública” a Catalunya i “garantir” que la gestió “sigui exclusivament pública, directa i sense ànim de lucre”. En un acte de protesta a la plaça de Sant Jaume de Barcelona pel Dia mundial de la salut, el 7 d'abril, el col·lectiu també ha cridat a la mobilització ciutadana i ha titllat de “miserable” la mesura dels incentius econòmics als centres sanitaris que escurcin les baixes amb diagnòstics més ràpids.
Toni Barbarà, un dels fundadors del moviment, ha afirmat que el sistema sanitari “està a punt de petar" i ha afegit que "cal lluitar per a la salut”. La ILP preveu que els serveis sanitaris amb fons públics “siguin gestionats de manera directa i exclusiva per entitats públiques” i que es prohibeixi “qualsevol creació o participació d’entitats mixtes, consorcis o qualsevol altra fórmula de gestió compartida, amb ànim de lucre o sense”, segons recull el text que han consensuat entitats i col·lectius.
El model sanitari català es basa en l'existència de centres de titularitat pública i privada concertada en un sistema d'utilització pública i d’accés universal, però des de la plataforma alerten que en les darreres dècades hi ha hagut una progressiva “privatització, externalització i mercantilització dels serveis sanitaris, que ha debilitat el sistema públic”. A més de l’exclusivitat de la gestió publica, Marea Blanca demana un sistema d’auditoria i participació ciutadana, més protecció laboral per als professionals i la prevenció de “portes giratòries” de càrrecs polítics o de gestió en el sector.
"És el moment de sortir als carrers i places"
En el manifest, llegit davant del Palau de la Generalitat, Marea Blanca també ha reclamat una “resposta contundent” de la societat davant la mesura dels incentius econòmics vinculats a les altes mèdiques, proposta que ha generat moltes crítiques entre alguns partits polítics, sindicats i entitats en les darreres setmanes. Des de la plataforma en defensa de la sanitat pública afirmen que estan “disposats a mobilitzar-se” i apel·len a la unitat de moviments socials, veïnals i sindicals i a la ciutadania.
Enric Feliu, responsable de comunicació de la plataforma, ha destacat que volen “forçar un debat de país sobre el model de sanitat que la societat vol” i ha assenyalat que es tracta d’un “moment històric”, ja que el bloc dels concerts hospitalaris a Catalunya ha caducat. Per la seva banda, Toni Barbarà ha alertat que perceben “un augment de la indignació” entre la ciutadania i ha advertit que la defensa de la sanitat pública “no és un tema exclusiu de les bates blanques, sinó de la ciutadania mobilitzada” i que “ens hi va la vida".
En aquesta línia, el col·lectiu ha assegurat que ja ha començat un “període de mobilitzacions” i ha explicat que hi ha convocada una manifestació aquest dissabte a Terrassa, en què es preveu la participació de veïns de municipis amb centres d’atenció primària gestionats per Mútua de Terrassa, com ara Rubí, Sant Cugat del Vallès, Olesa de Montserrat o Viladecavalls. A més, a Tarragona hi ha convocada una manifestació el proper dissabte per a reclamar millores en l’atenció als pacients que pateixen ictus.
Concentració de CCOO
Després de l’acte de Marea Blanca, CCOO ha convocat una concentració en què el sindicat ha desplegat diverses pancartes davant l'accés al Palau de la Generalitat a la plaça Sant Jaume. Amb lemes com ara ‘Per una sanitat pública i de qualitat’, ‘La salut és vida’, ‘Ara conveni sectorial de recerca’ o ‘Requalificació professionals ja!’, la convocatòria ha comptat amb la participació de la secretària general del sindicat, Belén López, qui ha exigit acabar amb la instrucció de les baixes mèdiques.
L’organització sindical ha demanat “equitat” en la gestió de les llistes d’espera en la lectura del manifest i, també, garanties per a l'atenció "presencial i personalitzada”. Segons CCOO, cal incrementar la partida pressupostària, “més transparència” en l’adjudicació de diners públics i un “canvi de model” a la dependència i geriatria per a evitar que “fons voltor i monopolis controlin” el sector. Una petita representació sindical ha accedit a l'interior del Palau de la Generalitat i ha traslladat aquestes reivindicacions personalment al Govern.