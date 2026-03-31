El Departament de Salut, dirigit per la consellera Olga Pané, ha anunciat nous avenços en el servei per tractar els pacients que pateixen un ictus. A partir d'aquesta primavera, els hospitals Joan XXIII de Tarragona i Arnau de Vilanova de Lleida oferiran servei de trombectomia mecànica per tractar ictus isquèmics greus dotze hores al dia de dilluns a diumenge. Aquesta ampliació de l'horari de cobertura per aquest tipus de pacient suposa un gran avenç en comparació a la cobertura actual que oferien els hospitals de referència del Camp de Tarragona i Lleida. El primer pas és ampliar el servei dotze hores al dia, però l'objectiu final, de cara a finals de 2027, és poder garantir la cobertura total.
En aquests moments, a Tarragona, es presta aquest tipus de servei de vuit del matí a vuit del vespre en dies feiners, cosa que suposa una cobertura anual de 2.964 hores. Fora d’aquest horari, els pacients han de ser traslladats a l’Hospital de Bellvitge per rebre aquest tractament especialitzat. A partir d'aquest mes d'abril, l'hospital universitari tarragoní oferirà el servei de trombectomia tots els dies de l’any de 8 hores del matí a les 20.00 hores de la tarda, incrementant, per tant, el servei per arribar a una cobertura de 4.380 hores. A més, es dotarà el servei amb dos llits més, oferint una unitat amb vuit llits operatius per tractar ictus.
Els veïns de Lleida són els més beneficiats per aquests canvis impulsats des de Salut. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida passarà de donar cobertura de nou del matí a dues del migdia els dies laborables, a fer-ho des de les vuit del matí fins a les vuit del vespre cada dia de l'any. Això suposarà incrementar de les 1.482 hores a l’any actuals de servei presencial a les 4.380. En horari nocturn es continuarà requerint trasllat a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, que disposa de guàrdia permanent en neuroradiologia intervencionista, fins que el tercer quadrimestre de 2027 el servei presencial s’ampliï a Lleida a totes les hores del dia, arribant a les 8.760 hores de cobertura anual.
L'objectiu final de Salut
Inicialment, a curt termini, Salut ampliarà el servei de trombectomia per tractar ictus durant dotze hores al dia cada dia de l'any, millorant ja significativament l'atenció per als veïns del Camp de Tarragona i de Lleida. L'objectiu final, però, és aconseguir la cobertura total, tal com ja existeix a Barcelona i Girona: "Aquests acords, que ja possibiliten el servei de trombectomia mecànica que s’ofereix actualment als dos territoris, són imprescindibles per la supraespecialització que requereix la tècnica", destaquen des de la conselleria de Salut.
Tal com indiquen des de la cartera que dirigeix Pané, el projecte d'ampliació del servei a les dues demarcacions es farà en dos fases per tal d’assegurar que la incorporació de nous professionals garanteixi els processos de formació necessaris i la sostenibilitat dels serveis a futur. "L’extensió d’aquest servei a les comarques lleidatanes i tarragonines respon al compromís del Departament de Salut amb l’equitat i la qualitat de l’atenció i, alhora, amb la voluntat de millorar l’atenció hospitalària per garantir més accessibilitat de la població i capacitat davant l’alta complexitat", afirmen des del Govern.