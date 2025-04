Més extens que el Camp Nou: el creuer més gran del món salparà des de Barcelona

Es diu Legend of the seas, fa 365 metres de llarg i la seva capacitat total ascendeix a 7.600 passatgers; unes dades que el converteixen en el nou creuer més gran del món, superant en longitud al parc de la Ciutadella de Barcelona. De fet, la capital catalana serà testimoni del debut mundial d'aquest vaixell gegant, ja que la companyia noruega Royal Caribbean ha decidit que iniciarà al seu primer viatge des d'aquesta ciutat, on el debat sobre el turisme massiu està sobre la taula.

Els preus dels bitllets, amb un preu mínim de 1.410 euros per persona, ja estan a la venda. El trajecte proposa un recorregut pel Mediterrani amb parades en destins com Palma, Marsella, La Spezia, Roma i Nàpols. Després d'aquesta primera proposta, l'empresa planeja traslladar el Legend of the seas al Carib.

Els turistes a bord seran atesos per una tripulació de fins a 3.000 persones i repartits en 2.814 cabines. Entre els principals atractius d'aquesta embarcació -més gran que el Camp Nou- destaquen parcs aquàtics i tobogans, teatres i espectacles, vuit zones gastronòmiques o més de 20 cobertes.

Més enllà de la massificació turística, el mega creuer també fa pensar en l'impacte mediambiental que comporta tenir-lo amarrat al port i en moviment. Uns efectes a curt i llarg termini que fa que els ciutadans de Barcelona es plantegin si realment és necessari que la ciutat protagonitzi el viatge inaugural.