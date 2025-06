Milers de persones participen en la primera Cursa Antiracista a Barcelona

Prop de 10.000 persones. Aquest és el recompte de gent que ha assistit a la primera Cursa Antiracista feta a Barcelona. 1.500 eren corredors, 6.000 s'hi han afegit sense dorsal, i la resta hi han assistit com a públic. La cursa era de cinc quilòmetres, un circuit amb inici i final al centre cívic Cotxeres de Sants.

Amb consignes antiracistes i propalestines, participants i públic han fet crides contra el racisme i la guerra a Gaza. En declaracions a la premsa a la meta, el portaveu del Top Manta Aziz Faye ha advertit que el discurs xenòfob de l’extrema dreta s’està “escampant per tot arreu” i ha lamentat que els partits polítics l'estiguin “comprant”. Els organitzadors asseguren que la cursa del Top Manta ha estat la mobilització “més gran contra el racisme que s’ha fet en els últims anys a Barcelona”.

La cursa ha estat impulsada per la Cooperativa Popular de Venedors Ambulants de Barcelona (Top Manta) i recolzada per més de cinquanta entitats socials i antiracistes. Faye ha reivindicat la contribució que han fet els migrants al país, especialment proporcionant “serveis bàsics” a la societat. “Si no fos per la migració, senzillament Espanya i Catalunya no funcionarien”, ha remarcat.

El col·lectiu de manters havia denunciat traves per part de les administracions per organitzar la cursa i la limitació a mil dels inscrits a la cursa. Uns obstacles que el Sindicat de Manters veuen com a “racisme institucional". Per donar espai a les persones que es van quedar sense dorsal, els organitzadors han obert una “grada d’animació antiracista” amb el suport del Club Esportiu Europa i la Unió Esportiva Sant Andreu.

Suport d’entitats socials i personalitats

L'esdeveniment coincideix amb els 10 anys del Sindicat de Manters de Barcelona, una associació que lluita contra les “injustícies” del sistema d’estrangeria i que promou la regularització de persones migrants i la millora de les condicions de vida i treball del col·lectiu. Segons l’entitat més de 200 manters han pogut regularitzar la seva situació i uns quinze treballen actualment als seus tallers de costura i serigrafia, que han aprofitat per vendre samarretes durant l'esdeveniment.

«Avui correm, però no davant de la policia, correm pels drets de totes. Un cop més, el moviment popular torna a posar sobre la taula la necessitat de construir un país del tot antiracista».@noncasadevall @blaitc



PRIMERA CURSA ANTIRACISTA DE BARCELONA! 🏃🏃🏽‍♀️🖤 pic.twitter.com/hmcaJejMN9 — CUP Països Catalans (@cupnacional) June 1, 2025

Amb el suport de diversos col·lectius i entitats socials, la cursa ha comptat també amb la participació d’actors, comunicadors, polítics, i altres personalitats catalanes. Oleguer Presas, Carlos Cuevas, Miki Esparbé, Marc Giró, Yolanda Sey, Frank T, Wiz Problema, Asaari Bibang, Amada Bokesa, Monina Soumare, David Fernández, Joel Díaz, Magí Garcia, Laura Grau i Alba Riera eren alguns dels presents a l’acte, que ha acabat amb actuacions d’Svetlana i Boye