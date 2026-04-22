Entre Valls i l’Urgell trobem un lloc curiós: Montblanc, el bressol de la llegenda de Sant Jordi.
Entre muralles imponents i carrers de pedra, aquest municipi no només conserva història, sinó que s’ha convertit en l’escenari d’una de les llegendes més famoses del món.
Perquè la dada clau no és només la història del cavaller, el drac i la princesa… sinó on la situa la tradició catalana.
Segons el Costumari Català del folklorista Joan Amades, aquesta llegenda que en alguns relats se situa a Silene, Líbia, ell la situava a Catalunya, més concretament a la capital de la Conca de Barberà, Montblanc.
És també en la versió catalana on s’explica que, al matar el drac, de la seva sang va néixer un roser, d’on Sant Jordi va agafar una rosa per a la princesa.
I el més sorprenent és que Montblanc no només ho explica… ho viu. Cada any, el poble es transforma amb la Setmana Medieval i converteix la llegenda en un espectacle dins les seves pròpies muralles.
En el fons, Montblanc no és només un poble medieval, és el lloc on una llegenda universal es converteix en territori real.