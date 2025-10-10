En un dels punts més icònics de Catalunya trobem un lloc curiós: Montserrat, la muntanya dels quatre municipis.
La muntanya de Montserrat està repartida, més o menys equitativament, entre quatre municipis: Monistrol de Montserrat, Collbató, el Bruc i Marganell; i entre tres comarques: el Bages, el Baix Llobregat i l’Anoia.
El cim més alt de la muntanya, Sant Jeroni, amb una altitud de 1.236 metres, és el vèrtex dels termes de tres dels municipis que es reparteixen la muntanya: Monistrol, Marganell i el Bruc. I per poc més de 200 metres no ho és també de Collbató.
Però si ens preguntem concretament on pertany tot el complex de l’Abadia de Montserrat, la resposta no és trivial; haurem de demanar que ens concretin una miqueta més, ja que no totes les edificacions pertanyen al mateix municipi, tot i compartir una superfície relativament molt petita.
La major part del complex forma part del municipi de Monistrol de Montserrat, al Bages. Així, doncs, la figura de la patrona de Catalunya, la Mare de Déu de Montserrat, coneguda popularment com “la Moreneta”, s’ubica en aquest municipi i comarca. En canvi, el funicular a la Santa Cova, l’estació del Cremallera o l’Alberg Abat Oliba pertanyen a Collbató, al Baix Llobregat.
Potser per això Montserrat ha estat sempre un símbol compartit: cada comarca la sent una mica seva, i totes la reivindiquen com a part de la seva identitat.